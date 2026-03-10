HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

De acuerdo con el estudio publicado en Nature Communications, este compuesto se formó cuando Marte todavía tenía agua líquida en su superficie.

Vista orbital de depósitos de sulfato en Marte cerca de Valles Marineris.
Vista orbital de depósitos de sulfato en Marte cerca de Valles Marineris. | Science Daily

Los especialistas que analizan Marte identificaron un material que podría representar un mineral nunca registrado en la Tierra . El descubrimiento surgió tras el estudio de antiguos depósitos de sulfato ubicados cerca de Valles Marineris, uno de los sistemas de cañones más extensos del espacio.

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, describe la presencia de un sulfato de hierro inusual conocido como hidroxisulfato férrico. El equipo combinó datos obtenidos por sondas orbitales con pruebas de laboratorio que recrearon las condiciones químicas del planeta rojo.

¿Cómo podría haberse formado el mineral en Marte?

El equipo científico sostiene que el material detectado se originó a partir de antiguos depósitos ricos en sulfatos formados cuando la superficie marciana aún tenía agua líquida. Con el paso del tiempo, esos cuerpos se evaporaron y dejaron capas minerales en el terreno.

El calor generado por procesos volcánicos o actividad geotérmica alteró posteriormente estos depósitos. Ensayos realizados en laboratorio indican que ciertos sulfatos hidratados modifican su estructura química al exponerse a temperaturas elevadas, lo que explica la aparición del hidroxisulfato férrico.

Evidencias cerca de Valles Marineris

La investigación se concentró en dos zonas cercanas a Valles Marineris: Aram Chaos y una meseta situada sobre Juventae Chasma, un cañón de aproximadamente cinco kilómetros de profundidad.

Estas regiones muestran señales de un pasado más húmedo. Los expertos identificaron antiguos canales excavados por agua y capas de minerales de sulfato que surgieron tras la evaporación de lagunas ricas en minerales.

¿Qué revela el hallazgo sobre el planeta rojo?

El posible nuevo compuesto aporta información relevante sobre la historia geológica de Marte. Las reacciones químicas necesarias para producir hidroxisulfato férrico requieren temperaturas superiores a las condiciones habituales de la superficie marciana.

Los investigadores consideran que el material podría constituir un mineral desconocido para la ciencia. Sin embargo, su reconocimiento oficial exige identificar este compuesto también en la Tierra. Si futuros estudios lo confirman, el hallazgo permitirá comprender mejor la evolución geológica de ese mundo y los procesos que moldearon su superficie.

