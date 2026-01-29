Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela luego de conversar con Delcy Rodríguez

El presidente de EE. UU., Donald Trump, comunicó su decisión de autorizar vuelos comerciales en Venezuela después de mantener una conversación con Delcy Rodríguez. De esta manera, la reapertura se suma a la estrategia de Washington sobre el país sudamericano tras la captura de Maduro.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", declaró el republicano a la prensa al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

Trump permite el regreso de vuelos comerciales en Venezuela

"Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones. Van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos", afirmó el presidente de EE. UU. Para ello, solicitó al secretario de Transporte, Sean Duffy, así como a otros funcionarios y altos mandos militares, que habiliten el espacio aéreo.

El jefe de la Casa Blanca aseguró que los ciudadanos estadounidenses que viajen al país sudamericano "estarán seguros". Agregó que las "relaciones han sido muy sólidas" con el gobierno de transición. "Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que han pasado y quiero agradecer al liderazgo porque realmente están haciendo un buen trabajo", indicó.

Luego de la extradición de Nicolás Maduro, EE. UU. implementó un sistema para supervisar los ingresos derivados del petróleo venezolano. Este esquema contempla que los beneficios del crudo, tras ser depositados en Catar, sean transferidos a la administración de Rodríguez, bajo la premisa de un control mensual sobre el uso de esos fondos.

¿Por qué EE. UU. cerró el espacio aéreo de Venezuela?

La clausura del espacio aéreo se justificó por razones de seguridad y como parte de una estrategia de presión contra el régimen chavista. La administración Trump había denominado al sucesor de Hugo Chávez como líder del 'Cartel de los Soles' y lo acusó de emplear la maquinaria estatal para llevar a cabo actividades relacionadas con el narcotráfico.

A ello se le sumó el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, que incluyó el despliegue de una flota naval y acciones de interdicción contra barcos sospechosos, lo que incrementó las tensiones en la región. Washington defendió estas medidas como un componente de su estrategia contra el narcotráfico, complementada con sanciones económicas y diplomáticas impuestas.