Un país de América Latina viene llevando a cabo un importante proceso para modernizar su infraestructura de vigilancia aérea. Este avance incluye la instalación de siete radares de última generación, cuyo propósito es mejorar la navegación, incrementar la seguridad operacional y optimizar el control del espacio aéreo nacional.

El proyecto fue formalizado hace 3 años mediante el contrato 23001020 H2 2023 y está siendo ejecutado por la Unión Temporal Radcol 2023, compuesta por Indra Group y Dextera. La inversión total asciende a aproximadamente 85,7 millones de dólares.

¿Qué país de América Latina se alista para reforzar su espacio aéreo?

Colombia ha fortalecido su red de vigilancia y defensa de su espacio aéreo al incorporar siete radares 3D. Estos sistemas combinan tecnologías primaria y secundaria, ADS-B y capacidades meteorológicas, y forman parte de la modernización del Sistema Integral de Defensa Aérea Nacional (Sisdan).

Tres de los radares ya están en funcionamiento en Cali, Carepa y Leticia, mejorando la cobertura en la Amazonía y en las áreas fronterizas con Brasil y Perú. Las otras cuatro unidades se instalarán en Bogotá, San Andrés, Villavicencio y otros lugares estratégicos para completar la cobertura nacional. Para finales de 2026, se espera que toda la red de radares esté plenamente operativa, aunque las ubicaciones podrían modificarse en función de las necesidades técnicas que surjan.

Este programa no solo atiende la necesidad de defensa militar, sino que también aporta al tráfico aéreo civil. Los radares 3D permitirán una supervisión más precisa de los vuelos comerciales y privados, lo que mejorará la gestión de rutas y reducirá el riesgo de accidentes. La integración de funciones civiles y militares convierte a este proyecto en un ejemplo de uso estratégico para Colombia.

Radares se expandirían por otras zonas clave de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio instrucciones para ampliar la cobertura de los radares a otras regiones como Arauca y Nariño, a fin de reforzar la vigilancia en áreas con presencia de grupos ilegales y contrabando. La integración de estos nuevos radares con los sistemas existentes permitirá una detección más rápida de aeronaves no autorizadas y mejorará la capacidad de respuesta de la Fuerza Aérea Colombiana frente a incidentes o incursiones en su zona aérea nacional.

Las autoridades destacaron que modernizar el aeroespacio es fundamental para garantizar la seguridad del país y proteger sus fronteras. Con la puesta en marcha de los siete radares 3D, Colombia se posiciona entre los países de América Latina con los sistemas de defensa más avanzados, combinando cobertura, precisión y resiliencia ante amenazas convencionales o irregulares.

¿Qué es el Sisdan y cuál es su objetivo?

El Sisdan es una red de defensa aérea diseñada para identificar, monitorear, clasificar e interceptar todas las trayectorias por aire que atraviesan o se aproximan al territorio colombiano. Su origen se remonta a la década de los 90, cuando la creciente amenaza del narcotráfico hizo necesario un control más estricto del espacio aéreo. En ese entonces, y con el apoyo de Estados Unidos, se comenzó a instalar radares avanzados en lugares como San Andrés, La Guajira y el Amazonas.

El propósito principal del Sisdan es interceptar cualquier tipo de amenaza utilizando los recursos que se consideren más adecuados. En 2025, los aviones Kfir, Super Tucano y Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fueron los encargados de esta tarea, debido a la falta de un sistema antiaéreo en el país. Sin embargo, esto está cambiando con la reciente incorporación del sistema israelí BARAK MX, que ofrecerá a Colombia una verdadera defensa frente a amenazas aéreas.