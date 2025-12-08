A 30 metros bajo el hielo: un potente radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial escondida cerca al Polo Norte
Bajo la nieve de Groenlandia, se encontró un sistema pruebas nucleares, como parte de un antiguo proyecto secreto.
Los científicos de la NASA recopilaron datos increíbles mientras sobrevolaban Groenlandia en abril de 2024. Durante la misión, el radar instalado en un avión Gulfstream III detectó una “ciudad bajo el hielo” de la Guerra Fría que el Ejército de EE. UU. utilizó como base militar. Gracias a este potente sistema aéreo, los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) lograron identificar un antiguo sitio de pruebas nucleares oculto bajo la capa de hielo.
La estructura, una instalación militar abandonada que hoy permanece enterrada a 30 metros bajo la superficie, fue utilizada originalmente para evaluar el despliegue de misiles desde el Ártico. Se trata de una de las bases secretas más remotas del Ejército de Estados Unidos, detalla la NASA.
El avión Gulfstream III de la NASA utilizó instrumentos de radar para cartografiar la profundidad de la capa de hielo de Groenlandia. Foto: NASA/JPL
Una estructura masiva en las profundidades de Groenlandia
Según Alex Gardner, científico especializado en criósfera del JPL, al principio no sabían qué estaban observando cuando analizaron las primeras lecturas del radar. Los datos mostraban lo que parecía ser una estructura de gran tamaño oculta en las profundidades del terreno helado. Mientras estudiaban la capa de hielo, emergió la silueta de la base llamada Camp Century.
"Al principio no sabíamos lo que era", recuerda Gardner. "En las imágenes de radar, lo que parecía ser una enorme estructura había quedado al descubierto en las profundidades del paisaje helado. Estábamos buscando el lecho del hielo y aparece Camp Century".
Un campamento de ingenieros del ejército de EE. UU.
Construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en 1959, Camp Century contaba con una red de túneles interconectados de 1,2 kilómetros que albergaban alojamientos, un hospital, un laboratorio, una iglesia, una biblioteca y zonas recreativas.
La base fue abandonada en 1967. Foto: Wikimedia
La instalación tenía capacidad para 200 personas y funcionaba con el PM-2A, el primer reactor nuclear portátil de la historia. La base fue abandonada en 1967 y aún permanece enterrada bajo la nieve y hielo. Gardner y su equipo sobrevolaron el norte de Groenlandia con el sistema de radar de apertura sintética UAVSAR de la NASA.
Gracias a este sistema, se mejoró la capacidad de obtener imágenes de radar y fue posible estudiar con precisión la parte inferior de la capa de hielo, revelando la estructura oculta.
Material potencialmente peligroso bajo el hielo
Las imágenes coinciden además con antiguos mapas que muestran sus instalaciones y el trazado de sus túneles. Aunque los restos de la antigua base no suponen un riesgo en las profundidades en las que se encuentran actualmente, los investigadores advierten que el continuo deshielo podría dejarlos expuestos en el futuro. Cualquier material químico, biológico o radiactivo potencialmente peligroso, enterrado durante el desmantelamiento de la instalación, podría volver a salir a la superficie.
"Nuestro objetivo era calibrar, validar y comprender las capacidades y limitaciones del UAVSAR para cartografiar las capas internas de hielo y la interfaz entre el lecho de hielo", explica Chad Greene, científico de la JPL. "Sin un conocimiento detallado del espesor del hielo, es imposible saber cómo responderán las capas de hielo al rápido calentamiento de los océanos y la atmósfera, lo que limita enormemente nuestra capacidad para proyectar las tasas de aumento del nivel del mar", agregó.