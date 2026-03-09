HOYSuscripcion LR Focus

Octavos de final Champions League 2026: horarios y canales de todos los partidos de ida

Con la presencia del Barcelona y Real Madrid, esta semana inicia la nueva fase 'mata-mata' de la Liga de Campeones 2025--26. La mayoría de partidos se jugarán en simultáneo.

De los 16 clubes que juegan estos octavos de final, la mitad ya han ganado el torneo al menos una vez. Foto: UEFA Champions League
De los 16 clubes que juegan estos octavos de final, la mitad ya han ganado el torneo al menos una vez. Foto: UEFA Champions League

Este martes 10 y miércoles 11 de marzo se juegan los partidos de ida por los octavos de final de la Champions League 2025-26. Los 16 clubes que clasificaron desde la ronda de playoffs o directamente desde la fase de liga saldrán a relucir su poderío, aunque la atención estará puesta en lo que hagan Barcelona y Real Madrid, dos de los equipos que despiertan mayor simpatía a nivel internacional.

A los azulgranas les tocará enfrentar a Newcastle, una llave a priori accesible, pero en la que podría llevarse alguna sorpresa. El cuadro merengue, en cambio, la tiene mucho más difícil contra el Manchester City, enfrentamiento que se ha vuelto un clásico de los últimos años. Otros duelos atractivos serán el de PSG, actual campeón, frente al Chelsea o el de Bodo/Glimt, revelación del certamen, ante Sporting Lisboa.

Octavos de final de la Champions League: programación

Esta es la programación de los partidos en estos octavos de final de la Champions League 2025-26 (según el horario peruano). Los clubes que clasificaron desde la fase de playoffs empezarán sus llaves como locales.

Martes 10 de marzo

  • Galatasaray vs Liverpool
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Estadio: RAMS Park
  • Atalanta vs Bayern Múnich
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Stadio di Bergamo
  • Atlético de Madrid vs Tottenham
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano
  • Newcastle vs Barcelona
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: St. James' Park.

Miércoles 11 de marzo

  • Bayer Leverkusen vs Arsenal
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Estadio: BayArena
  • Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Aspmyra Stadion
  • PSG vs Chelsea
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Parque de los Príncipes
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Santiago Bernabéu.
Partidos de octavos de final (según la hora de España). Foto: UEFA Champions League

Partidos de octavos de final (según la hora de España). Foto: UEFA Champions League

¿En qué canales ver los octavos de final de la Champions League?

La transmisión de la Champions en Sudamérica está a cargo de la cadena ESPN, a través de sus canales principales (ESPN, ESPN 2 y ESPN 5). En Argentina el torneo va por la señal de Fox Sports, mientras que en Chile los juegos más importantes son televisados vía ESPN Premium.

