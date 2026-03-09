HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Crisis de gas: ¿hasta cuándo no habrá combustible?| Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Partidos de la Copa Libertadores por la vuelta de la fase 3: resultados y programación de los decisivos duelos

La fase 3 del torneo inicia mañana, definirá a los últimos clasificados a la fase de grupos.Sporting Cristal como el único peruano que sigue vivo en la tercera etapa.

Partidos determinantes para acceder a fase de grupos de la Copa Libertadores. Foto: Lr/ESPN
Partidos determinantes para acceder a fase de grupos de la Copa Libertadores. Foto: Lr/ESPN

La vuelta de la fase 3, en Copa Libertadores 2026, arranca mañana y definirá a los últimos clasificados a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Ocho clubes luchan por los cuatro lugares disponibles, aunque Sporting Cristal es el único representante del fútbol peruano. El conjunto rímense se enfrenta al Carabobo de Venezuela.

Sin duda, el partido más esperado de la jornada será el picante cruce entre el excampeón de la Liga 1 y popular club venezolano. Es importante destacar que el partido de ida quedó 1-0 y la vuelta se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

lr.pe

Copa Libertadores 2026: partidos de la fase 3 (vuelta)

Esta es la programación para los partidos de vuelta correspondientes a esta instancia.

  • Botafogo vs Barcelona
  • Día: martes 10 de marzo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Sporting Cristal vs Carabobo
  • Día: miércoles 11 de marzo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Tolima vs O'Higgins
  • Día: miércoles 11 de marzo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Independiente Medellín vs Juventud Las Piedras
  • Día: jueves 12 de marzo
  • Hora: 7.30 p. m.

PUEDES VER: Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

lr.pe

¿Dónde ver la Copa Libertadores?

La transmisión de los partidos del certamen continental estará a cargo de la cadena ESPN, a través de sus diferentes señales, en la mayoría de países de Sudamérica (en Argentina va por Fox Sports). Para conocer los canales específicos de cada encuentro según la región en la que te ubiques, consulta la guía elaborada por la cuenta de X Puntaje Ideal.

PUEDES VER: Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"

lr.pe

Precios de las entradas para ver Sporting Cristal vs Carabobo

Occidente Lateral Sur: S/ 109.90
Occidente Lateral Norte: S/ 109.90
Oriente: S/ 79.90
Oriente Visita: S/ 99.90

Notas relacionadas
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Christofer Gonzales sueña con jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo: "Daría mi sueldo para poner luces"

Christofer Gonzales sueña con jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo: "Daría mi sueldo para poner luces"

LEER MÁS
Partidos de la Copa Libertadores por la ida de la fase 3: resultados y programación de la vuelta

Partidos de la Copa Libertadores por la ida de la fase 3: resultados y programación de la vuelta

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Melgar vía L1 Max HOY EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas

Alianza Lima vs Melgar vía L1 Max HOY EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de la Copa Libertadores por la vuelta de la fase 3: resultados y programación de los decisivos duelos

Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

Bryan Reyna volvería al Perú para jugar por Universitario: llegaría a préstamo desde Belgrano

Deportes

Bryan Reyna volvería al Perú para jugar por Universitario: llegaría a préstamo desde Belgrano

Cienciano derrotó 3-1 a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026: Alejandro Hohberg fue la figura del 'Papá

Alianza Lima vs Melgar vía L1 Max HOY EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro de Energía y Minas: “Es la crisis energética más grave de los últimos 20 años”

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025