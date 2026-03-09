Partidos de la Copa Libertadores por la vuelta de la fase 3: resultados y programación de los decisivos duelos

La vuelta de la fase 3, en Copa Libertadores 2026, arranca mañana y definirá a los últimos clasificados a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Ocho clubes luchan por los cuatro lugares disponibles, aunque Sporting Cristal es el único representante del fútbol peruano. El conjunto rímense se enfrenta al Carabobo de Venezuela.

Sin duda, el partido más esperado de la jornada será el picante cruce entre el excampeón de la Liga 1 y popular club venezolano. Es importante destacar que el partido de ida quedó 1-0 y la vuelta se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.

Copa Libertadores 2026: partidos de la fase 3 (vuelta)

Esta es la programación para los partidos de vuelta correspondientes a esta instancia.

Botafogo vs Barcelona

Día: martes 10 de marzo

Hora: 7.30 p. m.

Sporting Cristal vs Carabobo

Día: miércoles 11 de marzo

Hora: 5.00 p. m.

Tolima vs O'Higgins

Día: miércoles 11 de marzo

Hora: 7.30 p. m.

Independiente Medellín vs Juventud Las Piedras

Día: jueves 12 de marzo

Hora: 7.30 p. m.



¿Dónde ver la Copa Libertadores?

La transmisión de los partidos del certamen continental estará a cargo de la cadena ESPN, a través de sus diferentes señales, en la mayoría de países de Sudamérica (en Argentina va por Fox Sports). Para conocer los canales específicos de cada encuentro según la región en la que te ubiques, consulta la guía elaborada por la cuenta de X Puntaje Ideal.

Precios de las entradas para ver Sporting Cristal vs Carabobo

Occidente Lateral Sur: S/ 109.90

Occidente Lateral Norte: S/ 109.90

Oriente: S/ 79.90

Oriente Visita: S/ 99.90