El país de América Latina que construirá un escudo antidrones único en la región, inspirado en tecnología de EE. UU. e Israel

El gobierno de Colombia anunció la creación del Proyecto Escudo Nacional Antidrones tras un ataque con drones ocurrido el 18 de diciembre de 2025 que dejó siete soldados muertos y más de 30 heridos en un batallón del ejército en el departamento del Cesar, según registros oficiales.

Un día después del hecho, el presidente Gustavo Petro ordenó la adquisición inmediata de sistemas antidrones para todo el territorio nacional. Menos de un mes más tarde, el Ministerio de Defensa anunció la puesta en marcha del proyecto, con un presupuesto inicial de US$1.680 millones.

¿Por qué el Proyecto Escudo Nacional Antidrones es considerado único en América Latina?

El Ministerio de Defensa describió el proyecto como la estrategia más ambiciosa emprendida por el país para proteger el espacio aéreo frente al uso de drones por parte de grupos armados al margen de la ley. El plan apunta a resguardar tanto a la población civil como a la fuerza pública.

Además, contempla una red de detección, control y neutralización de drones mediante radares, señales de radio y otros sensores, un tipo de sistema ya utilizado por fuerzas armadas de países como Estados Unidos, Israel y varios Estados de Europa, Asia y África. Hasta ahora, no se había anunciado en América Latina un proyecto de alcance nacional con estas características.

Laura Bonilla, directora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que no existe un proyecto de alcance nacional similar en América Latina. La especialista destacó que esta iniciativa no tiene precedentes regionales en términos de escala, alcance territorial y objetivos de control aéreo.

¿Cómo se expandió el uso de drones entre grupos armados en Colombia?

Bonilla explicó para una cadena internacional que el empleo de drones por parte de organizaciones armadas constituye una tendencia reciente que se consolidó con rapidez. En la frontera colombo-venezolana, especialmente en la región del Catatumbo, guerrillas como las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN incorporaron estas aeronaves en sus acciones. En el departamento del Cauca, otras facciones también ampliaron su uso.

De acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, los grupos suelen adquirir drones comerciales por internet y luego los adaptan para fines militares. La analista señaló que estos dispositivos funcionan como armas no convencionales de bajo costo y fácil acceso, además de servir para tareas de vigilancia y control territorial. A finales de 2025, el presidente Gustavo Petro afirmó que el conflicto colombiano se había transformado en una guerra de drones y antidrones, tras contabilizar al menos 58 militares muertos y 200 heridos por ataques de este tipo.

¿Qué dudas plantean los expertos sobre la eficacia y el alto costo del escudo antidrones?

Vladimir Rodríguez, exdirector de Tecnología y Respuesta de Incidentes Cibernéticos del Ministerio de Defensa, expresó reservas sobre la relación entre el costo del proyecto y su utilidad frente a un conflicto con grupos irregulares en constante movimiento. El especialista sostuvo que este tipo de escudos suele diseñarse para escenarios distintos a los de la guerra de guerrillas.

Bonilla también cuestionó la capacidad de esta tecnología para adaptarse a las condiciones geográficas del país, en especial en zonas remotas y de difícil acceso. Ambos expertos plantearon interrogantes sobre si la inversión podría haberse orientado a fortalecer sistemas de comunicación del ejército o a limitar el acceso de los grupos armados a drones comerciales.