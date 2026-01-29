Estados Unidos se encamina a un nuevo cierre parcial del gobierno federal ante la falta de apoyo demócrata a un paquete presupuestario que incluye recursos para el Departamento de Seguridad Nacional. El escenario se activaría a partir de la medianoche del viernes 30 de enero, luego de que senadores de ese partido confirmaran que no aportarán los 60 votos requeridos para avanzar con el conjunto de leyes de asignaciones.

La disputa legislativa coincide con una tormenta invernal que ha paralizado ciudades y forzado la cancelación de sesiones. La Cámara de Representantes, bajo control republicano, permanece fuera de sesión durante la semana, un factor que complica la tramitación de enmiendas de último momento y eleva el riesgo de interrupciones operativas en agencias esenciales.

¿Qué exige el Partido Demócrata para aprobar la financiación de Seguridad Nacional?

La bancada demócrata en el Senado condiciona su respaldo a la eliminación del capítulo correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional del paquete de seis leyes de asignaciones. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, confirmó esa postura y sostuvo que su partido no habilitará el avance del texto mientras se mantenga intacto el financiamiento del área migratoria.

Entre las demandas presentadas figura la creación de un código de conducta obligatorio para los agentes de inmigración, junto con la exigencia de cámaras corporales durante los operativos. Los senadores también solicitan coordinación con fuerzas policiales locales para las detenciones, la eliminación de patrullas itinerantes y la obligación de portar identificación visible. “Esta no es una situación de ley y orden. Esto es caos”, afirmó Schumer al enumerar los cambios reclamados. En la misma línea, el senador Chris Murphy señaló que “ninguno de estos cambios es revolucionario” al referirse al alcance de las propuestas.

¿Qué agencias y servicios federales se verían afectados por el cierre parcial y cuáles continuarían operando?

En ausencia de un acuerdo antes del plazo fijado, el cierre parcial detendría actividades en departamentos como Defensa, Salud, Educación, Transporte, Tesoro y Estado. También resultaría afectada la Administración de Pequeños Negocios, con impacto directo en préstamos a empresas y en pagos a contratistas del Pentágono. El Servicio de Impuestos Internos afrontaría restricciones en plena temporada de declaraciones.

Los empleados federales considerados no esenciales quedarían licenciados sin sueldo durante el período de suspensión. En contraste, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza continuarían con tareas bajo la categoría de personal esencial. Además, se abriría un margen de incertidumbre respecto de la publicación de indicadores económicos relevantes, como el próximo informe de desempleo.

¿Por qué la muerte de Alex Pretti fue clave en el bloqueo demócrata al presupuesto de Seguridad Nacional?

El desacuerdo legislativo se produce en medio de una fuerte polémica por la muerte de Alex Pretti, ciudadano estadounidense abatido por agentes fronterizos en Minnesota. El hecho se transformó en un eje del debate sobre los procedimientos de detención y el uso de la fuerza por parte de personal federal, según expresaron los líderes demócratas.

A partir de ese episodio, los senadores opositores vincularon la aprobación de fondos a cambios en la supervisión de los agentes y en las prácticas operativas del Departamento de Seguridad Nacional. La postura cuenta con el respaldo del senador independiente Angus King, quien advirtió que bloquearía el paquete si no se revisa el gasto en inmigración. Del lado republicano, John Thune sostuvo que cualquier modificación debe negociarse con la Casa Blanca y que no resulta viable alterar la legislación en la etapa final. John Cornyn añadió que la conversación sobre supervisión o nuevas leyes no debería implicar el cierre del gobierno.