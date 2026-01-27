Frío extremo congela las Cataratas del Niágara durante la megatormenta que azota EE. UU. y Canadá

Las Cataratas del Niágara se congelaron debido a las bajas temperaturas en América del Norte. | Foto: composición LR

Las Cataratas del Niágara se han convertido en un espectáculo en redes sociales debido a la reciente tormenta invernal que afectó a Estados Unidos y Canadá. Varios videos y fotografías muestran cómo el icónico destino turístico en América del Norte se encuentra parcialmente congelado, ya que las temperaturas alcanzaron hasta -55 °C en algunas regiones.

Las condiciones climáticas extremas han transformado el paisaje del río Niágara, que ahora se encuentra cubierto por una gruesa capa de nieve, mientras su corriente arrastra trozos de hielo. De todos modos, numerosos turistas han llegado para admirar este icónico destino y capturar el entorno invernal.

Emiten alertas por el congelamiento en América del Norte

El Servicio Meteorológico de Canadá prevé que las bajas temperaturas continúen durante varios días, acompañadas de intensas nevadas. Así, las autoridades canadienses han decidido mantener la alerta en zonas como las Praderas y el área metropolitana de Toronto. La llegada de una masa de aire ártico ha generado temperaturas extremas, lo que ha llevado a un incremento notable en la demanda de servicios básicos.

Además, el efecto más inmediato se percibió en los aeropuertos y en los albergues destinados a personas sin hogar. Los sistemas de transporte y de suministro eléctrico experimentaron complicaciones a medida que la temperatura descendía de manera drástica. Air Canada y otras aerolíneas informaron que las condiciones meteorológicas provocaban demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Montreal y Toronto.

Las autoridades en Canadá han advertido que la exposición a temperaturas extremas durante la noche puede provocar congelamiento en las extremidades en un tiempo muy breve. En respuesta a esta situación, el sistema social de la región ha intensificado sus esfuerzos para prevenir casos de hipotermia y lesiones severas asociadas a las condiciones climáticas adversas.

Megatormenta en EE. UU. causa el fallecimiento de 30 personas

La intensa tormenta invernal que ha azotado a Estados Unidos desde el último fin de semana ha provocado la muerte de 30 personas, entre las cuales se incluyen siete víctimas de un accidente aéreo. Además, más de 500.000 hogares se encuentran sin suministro eléctrico en medio de una ola de frío extremo.

El número de fallecidos se explica por un fenómeno extremo, de acuerdo con un análisis de reportes de autoridades y medios locales. Las causas de estas muertes abarcan desde hipotermia hasta accidentes de tránsito y aviación, involucrando trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

Un total de 20 estados, junto con la capital, Washington D. C., han declarado el estado de emergencia para movilizar personal y recursos necesarios ante la severa tormenta de nieve. Las intensas nevadas han provocado el cierre de carreteras, dificultando el tránsito, y han llevado a la cancelación de servicios de autobuses, trenes y vuelos a lo largo del fin de semana.