Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y Regatas fueron semifinalistas en la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Universitario

Universitario y Regatas fueron semifinalistas en la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Universitario

Universitario y Regatas Lima cuentan los días para disputar el partido más atractivo de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Luego de una irregular participación en la segunda etapa, las chorrillanas buscarán empezar de la mejor manera la serie contra las merengues, que llegan a este cotejo con una racha de dos derrotas consecutivas.

Ambas escuadras reeditarán la semifinal de la temporada pasada. Como es conocido, el vencedor de la llave será el mejor de tres partidos; es decir, la escuadra que logre dos victorias pondrá su nombre en semifinales.

Fechas de los partidos entre Universitario y Regatas. Foto: Universitario

¿Cuándo juega Universitario - Regatas?

El partido entre Pumas y chorrillanas, por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este domingo 15 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La revancha será el sábado 21.

¿A qué hora es el partido de Universitario contra Regatas?

En todo el territorio peruano, esta nueva edición del Universitario de Deportes contra Regatas Lima se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Será el último duelo de la jornada.

¿En qué canal ver Universitario versus Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos

De acuerdo al formato de la competición, las llaves se conforman según la ubicación de cada equipo en la tabla de posiciones: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.