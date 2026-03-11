HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario buscará ponerle fin a su racha de 2 derrotas consecutivas en los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026. Revisa todo del primer partido entre U vs Regatas Lima

Universitario y Regatas fueron semifinalistas en la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Universitario
Universitario y Regatas fueron semifinalistas en la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Universitario

Universitario y Regatas Lima cuentan los días para disputar el partido más atractivo de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Luego de una irregular participación en la segunda etapa, las chorrillanas buscarán empezar de la mejor manera la serie contra las merengues, que llegan a este cotejo con una racha de dos derrotas consecutivas.

Ambas escuadras reeditarán la semifinal de la temporada pasada. Como es conocido, el vencedor de la llave será el mejor de tres partidos; es decir, la escuadra que logre dos victorias pondrá su nombre en semifinales.

PUEDES VER: Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

Fechas de los partidos entre Universitario y Regatas. Foto: Universitario

Fechas de los partidos entre Universitario y Regatas. Foto: Universitario

¿Cuándo juega Universitario - Regatas?

El partido entre Pumas y chorrillanas, por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este domingo 15 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La revancha será el sábado 21.

¿A qué hora es el partido de Universitario contra Regatas?

En todo el territorio peruano, esta nueva edición del Universitario de Deportes contra Regatas Lima se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Será el último duelo de la jornada.

¿En qué canal ver Universitario versus Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos

De acuerdo al formato de la competición, las llaves se conforman según la ubicación de cada equipo en la tabla de posiciones: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

  • Deportivo Géminis vs Atlético Atenea | sábado 14 de marzo | 5.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan | sábado 14 de marzo | 7.00 p. m.
  • San Martín vs Circolo Sportivo | domingo 15 de marzo | 5.00 p. m.
  • Universitario vs Regatas Lima | domingo 15 de marzo | 5.00 p. m.
