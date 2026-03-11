Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV del partido de vuelta por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal busca ser el tercer equipo peruano que dispute la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Foto: composición/Betsabeth De Los Santos

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY | Los rimenses reciben al equipo venezolano en Matute para definir al clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El compromiso empezará a partir de las 5.00 p. m. de Perú (7.00 p. m. en Venezuela) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores

Los dirigidos por Paulo Autuori parten con ventaja en la serie gracias al triunfo que lograron en territorio llanero. Yoshimar Yotún fue el encargado de asegurar la victoria con una gran definición desde el punto de penal.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

En suelo peruano, el partido de vuelta Sporting Cristal y Carabobo empezará desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs Carabobo

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Carabobo se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 3

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN 2

México: Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN Sports Ñ

Canadá: beIN Sports Ñ

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs Carabobo online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Paulo Autuori y Daniel Farías para la revancha por el boleto a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu .

. Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

¿Dónde juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores?

Sporting Cristal decidió cambiar su localía para la vuelta ante Carabobo. Los celestes recibirán al conjunto paraguayo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Sporting Cristal vs Carabobo: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Sporting Cristal vs Carabobo le otorgan una ventaja al equipo cervecero, que buscará definir la clasificación de local.

Betsson: gana Cristal (1,70), empate (3,25), gana Carabobo (6,40)

Betano: gana Cristal (1,78), empate (3,50), gana Carabobo (6,60)

Bet365: gana Cristal (1,67), empate (3,50), gana Carabobo (5,50)

1XBet: gana Cristal (1,76), empate (3,44), gana Carabobo (6,62)

Coolbet: gana Cristal (1,75), empate (3,50), gana Carabobo (7,00)

Doradobet: gana Cristal (1,78), empate (3,50), gana Carabobo (7,00).

Sporting Cristal vs Carabobo: entradas

Los hinchas de Sporting Cristal están respondiendo de gran manera y agotaron todas las entradas para Popular Norte y Occidente Central. En la página web Joinnus, empresa encargada de la venta de entradas, se pueden apreciar los boletos disponibles.