Mundo

Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado en Estados Unidos y lanza advertencia a Delcy Rodríguez: "Estamos preparados para usar la fuerza"

María Corina Machado, quien conversará con Marco Rubio, se encuentra en Estados Unidos desde que se reunió con Donald Trump. La Casa Blanca informó que el líder republicano tiene previsto invitar a Delcy Rodríguez a Washington.

Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado tras lanzar una advertencia a Delcy Rodríguez en el Senado de Estados Unidos.
Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado tras lanzar una advertencia a Delcy Rodríguez en el Senado de Estados Unidos. | Composición LR | Omar Neyra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este miércoles 28 de enero de 2026 con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la sede del Departamento de Estado. El encuentro se concretará luego de que el funcionario de Donald Trump comparezca por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense para exponer los planes de Washington en Caracas.

Además, el político pronunciará un discurso que incluirá una contundente advertencia para la presidenta interina Delcy Rodríguez. "Conoce muy bien el destino de Nicolás Maduro", dirá Rubio, según el extracto del discurso difundido por la agencia AFP. El texto también destaca: "Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave".

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado en Estados Unidos

De acuerdo con la agenda oficial de Marco Rubio, la reunión con María Corina Machado se realizará en Estados Unidos, a puerta cerrada, a la 1:00 de la tarde, hora local. La líder opositora venezolana se encuentra en Washington desde el 15 de enero de 2026, cuando se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela. Ese día, la exdiputada venezolana de 58 años entregó al líder republicano la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que el Instituto Noruego había reiterado que el galardón es personal e intransferible.

Trump consideró el gesto de la opositora como "maravilloso". "Hoy tuve el gran honor de conocer a María Corina Machado. Es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas", escribió Trump en Truth Social. A inicios de mes, sin embargo, descartó a Machado de la transición democrática al considerar que "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo" para liderar Venezuela.

Durante una rueda de prensa el 20 de enero, el mandatario estadounidense cambió de postura y anunció que podrían involucrar "de alguna manera" a Machado en el proceso político. "Estamos hablando con ella", expresó.

PUEDES VER: Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

lr.pe

Marco Rubio lanza advertencia a Delcy Rodríguez

En el Senado de Estados Unidos, el secretario Rubio lanzará una advertencia a Delcy Rodríguez. "No se equivoquen, como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan", pronunciará conforme al texto obtenido por AFP.

Ante las presiones de la Casa Blanca, el régimen de Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con el gobierno de Donald Trump, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones con Washington. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el líder republicano advirtió a Rodríguez que debe colaborar si no quiere "pagar un precio muy alto". En ese contexto, Machado aseguró que la presidenta interina de Venezuela "está recibiendo órdenes" de Estados Unidos.

"Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (…). No tenemos miedo de encarar diplomáticamente a Estados Unidos, a través del diálogo político, como corresponde", dijo Rodríguez ante el Parlamento venezolano. Estas declaraciones ocurrieron luego de mantener una conversación sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad el miércoles 14 con Trump, quien definió a la mandataria como una "persona formidable".

Aunque, durante un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, la sucesora de Maduro rechazó la injerencia de Estados Unidos. "Por eso es importante abrir espacios para la divergencia democrática, pero siempre con una política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre nuestros políticos. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y conflictos internos", comentó Rodríguez.

La Casa Blanca informó que Trump tiene previsto invitar a Rodríguez a Washington. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre los encuentros que la líder chavista sostendría en la capital estadounidense ni sobre los temas que se abordarían en su primera visita oficial.

