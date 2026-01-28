HOYSuscripcion LR Focus

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

Por su lado, Kiev también manifestó su voluntad para llevar a cabo una reunión entre mandatarios para sentar detalles sobre el plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Rusia y Ucrania no descartan la idea de una posible reunión entre países para conversar sobre el acuerdo de paz.
Rusia y Ucrania no descartan la idea de una posible reunión entre países para conversar sobre el acuerdo de paz. | Composición LR | AFP

Este miércoles 28 de enero, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, se dirigió a la nación por medio de un mensaje a través de la televisión pública, indicando que Rusia está dispuesta a recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para sostener una reunión en el marco de los preparativos para sentar un tratado de alto al fuego.

De acuerdo con el funcionario, se garantizará la seguridad correspondiente para que la reunión se produzca de forma óptima y sin altercados, siempre y cuando esta se realice en Moscú.

Rusia abierta a reunión con Ucrania

"El presidente ha declarado en varias ocasiones a la prensa que si Zelenski está realmente dispuesto a reunirse, entonces nosotros, por favor, lo invitamos a Moscú", recordó Ushakov, afirmando que, de concretarse este encuentro, se le garantizará "la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar".

De acuerdo con el funcionario, este escenario fue planteado "varias veces" en conversaciones telefónicas entre Vladímir Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien, finalmente, le pidió "que estudiáramos esa posibilidad".

"Lo importante es que estos contactos estén bien preparados. Eso es lo primero. Y lo segundo, que estén encaminadas al logro de resultados positivos concretos", agregó el asesor.

Zelenski no descarta reunirse con Putin

Las declaraciones del Kremlin se dieron luego de que el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, afirmara que el presidente Zelenski estaría dispuesto a llevar a cabo una reunión con su homólogo ruso en el marco de sellar detalles al plan de paz patrocinado por Estados Unidos; entre ellos, los conflictos territoriales y la posesión de la central nuclear de Zaporiyia, en disputa desde 2022.

Hasta el momento, desde 2019, ambos mandatarios no se reunieron para debatir los temas con respecto al cese del conflicto. Previamente, Putin sugirió que este encuentro podría ser en Budapest, lo cual no fue visto con buenos ojos por Zelenski, quien lo rechazó enfáticamente, debido a sus malas relaciones con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El papel de EE. UU. en el conflicto Rusia-Ucrania

Dmitri Peskov, portavoz presidencial, afirmó este miércoles que ve un progreso significativo en los avances del plan de alto al fuego entre Rusia y Ucrania, mediado por Donald Trump. De acuerdo con el vocero del Kremlin, esta primera ronda de negociaciones, celebrada el sábado pasado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, fue "positiva" y con "resultados" reales que podrían llevar a los países al fin de la guerra.

"Esto, el comienzo de tal diálogo, ya se puede considerar de por sí un progreso. El trabajo está en marcha. Y es bueno que comenzara con contactos directos… Como ustedes saben, se alcanzó un acuerdo sobre su continuación. Esta labor continuará", enfatizó Peskov.

Sin embargo, a pesar del avance, el funcionario explicó que "sería un error esperar algunos grandes resultados de los primeros contactos".

