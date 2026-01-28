HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ex primera dama de Corea del Sur irá a prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación

El caso contra Kim Keon Hee involucró la entrega de bolsos de Chanel, un collar de diamantes y otros bienes que alcanzaron un valor de 1.150 millones de wones.

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, ha sido sentenciada a un año y ocho meses de prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación, incluyendo lujosos regalos. Foto: AFP
La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, ha sido sentenciada a un año y ocho meses de prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación, incluyendo lujosos regalos. Foto: AFP

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, fue condenada este miércoles a un año y ocho meses de prisión tras ser hallada culpable de aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación, entre ellos bolsos de Chanel y un collar de diamantes de Graff. El fallo lo dictó el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que absolvió a Kim de otros cargos por falta de evidencia o prescripción, aunque la fiscalía y la defensa pueden apelar.

Las autoridades estimaron que el valor total de los sobornos ascendía a 1.150 millones de wones coreanos, equivalentes a unos 813.000 dólares. El juez Woo In-seong afirmó que Kim “no pudo rechazar los costosos artículos de lujo proporcionados en relación con un favor especial” y que fue “sedienta de recibirlos y adornarse con ellos”. Sin embargo, también señaló que la ex primera dama no solicitó los regalos ni transmitió peticiones de la secta a su entonces esposo, el expresidente Yoon Suk Yeol.

Regalos de lujo y sobornos

El caso judicial se centró en la aceptación de bienes de lujo a cambio de favores para la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon, origen de controversias políticas y sociales en Corea del Sur.

La ley anticorrupción del país prohíbe que funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos vinculados a su cargo con un valor superior a 750 dólares. En el juicio, la Fiscalía había solicitado 15 años de prisión y una multa superior a un millón de dólares por múltiples delitos, incluidos soborno, manipulación bursátil y financiación política irregular, pero el tribunal rechazó varios cargos por falta de evidencia suficiente.

Entre los bienes mencionados en el caso figuró también un bolso Lady Dior, valorado en alrededor de 2.200 dólares, entregado en 2022 por un pastor coreano-estadounidense tras la elección de Yoon. Un video filtrado mostró el intercambio en un domicilio, lo que alimentó el escándalo en 2023 y debilitó el apoyo público al entonces presidente.

La Iglesia de la Unificación bajo escrutinio

La Iglesia de la Unificación, conocida por sus bodas multitudinarias y presencia internacional, está en el centro de múltiples procesos judiciales relacionados con el caso de Kim Keon Hee. Su líder, Han Hak-ja, y el exjefe de la sede global, Yun Yeong-ho, enfrentan cargos en medio de un creciente escrutinio sobre la influencia política y económica de la organización.

El escándalo erosionó la confianza pública y contribuyó a la crisis política que culminó con la destitución de Yoon Suk Yeol. El expresidente enfrenta varios juicios penales, incluidos cargos relacionados con su intento fallido de declarar la ley marcial en diciembre de 2024, lo que derivó en su caída y múltiples procesos legales.

