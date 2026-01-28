Laura Fernández, candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, lidera las encuestas previas a las elecciones en Costa Rica que se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). “Encabeza las preferencias con el 44% de apoyo, lo que le aseguraría un triunfo en primera ronda”, explicó el CIEP durante el estudio publicado en el último día permitido por las leyes electorales.

Cabe recordar que en el país centroamericano, la reelección consecutiva no está permitida y el ganador puede definirse en la primera ronda siempre y cuando el candidato supere el 40% de los votos válidos, hecho que no ocurre desde las elecciones de 2010. El último logro al respecto lo consiguió Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional, quien, en la historia de Costa Rica, es la única mujer que logró ser presidenta.

¿Qué más revela la encuesta del CIEP?

La encuesta, que fue aplicada entre el 20 y el 26 de enero a 1.501 personas, revela en segundo lugar a Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, ambos con el 9%. Además, presenta a Ariel Robles, del partido de izquierda Frente Amplio, con el 4%, mientras que los 16 candidatos restantes aparecen con valores menores al 3%.

El CIEP advirtió que “aún el porcentaje de personas indecisas sigue siendo un número significativo del electorado (26%), por lo que, en caso de que este grupo acuda a votar, podría inclinar la balanza electoral en la dirección de fortalecer la ventaja del oficialismo o aumentar el apoyo a las candidaturas de oposición”.

El oficialismo lidera las encuestas

Fernández se presenta a las elecciones como la “heredera” del actual presidente Rodrigo Chávez, quien terminará el mandato de 4 años el próximo 8 de mayo en altos niveles de popularidad.

Lejos de mostrar alguna diferencia, la candidata sigue la misma línea de propuestas del Gobierno de Chávez con promesas de mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, siendo el estado de excepción una de las propuestas principales y la que más críticas recibe por parte de los partidos de oposición ante el coqueteo con el autoritarismo.