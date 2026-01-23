Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunirán en los Emiratos Árabes Unidos para discutir sobre el fin de la guerra. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El Kremlin informó que Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunirán este viernes 23 de enero de 2026 en Asia para dar inicio a las primeras negociaciones trilaterales. La cita se dará después de una reunión de más de tres horas entre el presidente Vladimir Putin y el emisario estadounidense Steve Witkoff en Moscú, donde discutieron un plan para poner fin a la guerra de casi cuatro años. Mientras tanto, los mandatarios Volodimir Zelenski y Donald Trump intercambiaron palabras en la ciudad suiza de Davos, sede del Foro Económico Mundial 2026.

Durante el evento, el líder ucraniano comentó que Europa está "fragmentada" y parece "perdida" al tratar con Trump. En ese contexto, aseguró que el apoyo del republicano es "indispensable" y adelantó que se había alcanzado un acuerdo con el estadounidense sobre las garantías de seguridad que Washington ofrecerá a Kiev en un eventual final del conflicto bélico contra Rusia.

Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunirán en los Emiratos Árabes Unidos para discutir sobre el fin de la guerra

En declaraciones a la prensa internacional, el asesor diplomático ruso Yuri Ushakov indicó que la "primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad" se celebrará en Emiratos Árabes Unidos. También declaró que el encuentro entre Vladimir Putin y Steve Witkoff fue "útil en todos los sentidos".

Ushakov informó que la delegación rusa será liderada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar. "Estamos sinceramente interesados en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos", admitió el funcionario del Kremlin.

Ucrania, en cambio, estará representada por Rustem Umérov, secretario del Consejo de Seguridad; Kirilo Budánov, jefe del gabinete presidencial y su adjunto, Sergui Kislitsia; David Arakhamia, dirigente del partido presidencial; Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la última ronda de negociaciones directas se realizó en julio de 2025 en Estambul, donde solo se acordó el intercambio de prisioneros y cuerpos de soldados caídos. "Esta guerra debe terminar", respondió Donald Trump cuando los periodistas preguntaron cuál sería el mensaje para Rusia tras la reunión en Davos con Volodimir Zelenski.

Reunión entre Vladimir Putin y Steve Witkoff en Rusia

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el presidente Vladimir Putin se reunieron el jueves 22 de enero de 2026 para discutir un acuerdo de paz que termine con la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú. Witkoff afirmó en la cadena CNBC que viajó a Rusia con Jared Kushner, otro enviado especial de la Casa Blanca y yerno del líder republicano Donald Trump. Kushner también está comprometido en los esfuerzos por poner fin al conflicto desatado por la operación rusa a gran escala en Ucrania en 2022.

Volodimir, sin embargo, reconoció que el asunto territorial sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones. Además de exigir que Ucrania retire las tropas de las áreas restantes en el este del Donbás, el gobierno de Putin también demanda el control de la central nuclear de Zaporiyia.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás. Es una condición muy importante", remarcó Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa. "Sin una solución a la cuestión territorial… no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo", añadió.

Es importante destacar que Witkoff ya se había reunido el 2 de diciembre de 2025 con Putin para abordar el plan de paz. "Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen", declaró en ese momento Yuri Ushakov, quien calificó la reunión como "útil, constructiva y sustancial".

Rusia y Donald Trump cuestionan a Volodímir Zelenski

Durante una entrevista concedida a Reuters, el presidente Donald Trump responsabilizó a Volodímir Zelenski de ser el principal obstáculo para alcanzar un plan que ponga fin a la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania. Incluso afirmó que Moscú estaría dispuesto a poner fin a la campaña militar. "Creo que él (Putin) está listo para llegar a un acuerdo", señaló el líder republicano.

El Kremlin también cuestionó a Zelenski y advirtió que Kiev está quedándose sin tiempo para aceptar las demandas rusas. En declaraciones a la prensa, el portavoz Dmitri Peskov sostuvo que "la situación se deteriora día a día para el gobierno ucraniano". "Es hora de que Zelenski tome la decisión correcta", agregó.

Sin embargo, el presidente Zelenski había anunciado que negociadores ucranianos, estadounidenses y europeos acordaron un plan de 20 puntos para frenar el conflicto. Este documento, reformulado tras la propuesta inicial de Washington que favorecía en gran medida a Moscú, reúne acuerdos bilaterales para poner fin a la invasión rusa en territorio ucraniano y establecer un sistema destinado a sostener la paz mediante garantías y sanciones internacionales.