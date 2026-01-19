¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

El petróleo, también conocido como 'oro negro', es el motor del mundo moderno y sirve para el transporte y la industria actual. | Composición LR

El petróleo, también conocido como 'oro negro', es el motor del mundo moderno y sirve para el transporte y la industria actual. | Composición LR

No es novedad, en pleno 2026, afirmar que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo no solo de América Latina, sino del mundo. Sin embargo, existe un país en la región latinoamericana que, si bien no se acerca ni un poco a la cantidad de crudo que el país caribeño posee, sigue contando con un importante volumen comprobable, lo que lo convierte en la segunda nación con la mayor provisión de este hidrocarburo.

Este país, gracias a la tecnología y al capital extranjero, tiene una de las mejores proyecciones para convertirse en uno de los mayores productores globales de petróleo para 2030.

¿Cuál es el país de Latinoamérica con la segunda mayor reserva de petróleo de la región?

Brasil es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo del continente. Actualmente, según la última actualización de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP, ente regulador), en 2024, posee reservas probadas (recuperables comercialmente) de crudo de 16.841 millones de barriles, lo cual simboliza un incremento en volumen del 5,92 %, en comparación con 2023.

Este petróleo, a diferencia del de Caracas, no es extrapesado. Todo lo contrario, ya que es un crudo ligero y mediano en aguas ultraprofundas. Durante los últimos años, Brasil se volvió uno de los productores más relevantes de este hidrocarburo, contando con importantes proyecciones, las cuales lo podrían colocar como uno de los cinco mayores gestores a nivel mundial.

Otros países de América Latina con reservas de petróleo

Si bien los otros países no tienen reservas a cantidad como los casos expuestos, tienen miles de barriles que sirven para sostener su economía. Dentro de estas naciones están Ecuador (con 8,3 mil millones de barriles), Colombia (entre 2 y 2,5 mil millones de barriles), Argentina (con 2 mil millones de barriles convencionales) y Perú (con 800 millones de barriles).

Por otro lado, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay cuentan con reservas menores, pero con otros recursos que significan un gran ingreso para ellos como, en el caso de la primera nación, el gas natural.

Venezuela, bastión petrolero

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela cuenta con 300 mil millones de barriles de petróleo pesado y extrapesado, convirtiendo sus reservas en las más grandes del continente y del mundo entero, el cual se ubica, en su mayoría, en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sin embargo, factores como la crisis política, presente desde la asunción del chavismo, no permiten que se explote todo su potencial. Sin embargo, de acuerdo con las últimas acciones y pactos conseguidos por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con Estados Unidos, se espera que el mercado prospere.