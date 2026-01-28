Volodímir Zelenski calificó el ataque con drones de Rusia contra un tren como un "acto de terrorismo". | Composición LR

El presidente Volodímir Zelenski informó que al menos 5 personas murieron en un nuevo bombardeo ruso contra un tren civil en Járkiv, considerada la segunda mayor ciudad de Ucrania. El ataque, calificado por el mandatario como un "acto de terrorismo", ocurrió luego de que Washington, Moscú y Kiev se reunieran el viernes 23 y sábado 24 de enero de 2026 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para dar inicio a las primeras negociaciones trilaterales.

Los equipos de emergencia aseguraron que el lugar bombardeado parecía una escena de masacre y comentaron que las partes de los cuerpos de las víctimas estaban esparcidas entre los restos quemados. La situación dificultó determinar inmediatamente el número de fallecidos. Según información oficial, casi 300 personas viajaban en el convoy, que usan los residentes para visitar a los militares desplegados en la línea de combate.

Volodímir Zelenski califica el nuevo bombardeo de Rusia como "terrorismo"

Volodímir Zelenski afirmó que 18 personas viajaban en el vagón bombardeado que circulaba desde Chop y Lviv hasta Barvinkove, en la región de Donetsk. Actualmente, la estación se encuentra a unos 70 kilómetros de las líneas del frente. "En cualquier país, un ataque con drones a un tren civil sería considerado de la misma manera: puramente un acto de terrorismo", criticó el líder ucraniano a través de un comunicado difundido en Telegram.

En ese contexto, la Fiscalía Regional de Járkiv reportó el hallazgo de los restos de cinco personas y advirtió que la identificación de las víctimas será posible solo después de una prueba de ADN. Anteriormente, la operadora ferroviaria nacional, Ukrzaliznytsia, había comunicado que dos personas resultaron heridas y una permanece desaparecida. La compañía sostuvo que se izarían las banderas a media asta en todas las estaciones de tren y se guardaría un minuto de silencio en honor a las víctimas.

Además, el viceprimer ministro de Ucrania, Oleksii Kuleba, señaló que los drones impactaron la parte delantera de la locomotora del tren y también un vagón de pasajeros. Los videos subidos a las redes sociales mostraron a los pasajeros, incluidos adultos con niños pequeños, evacuando el tren en llamas y caminando hacia el bosque cubierto de nieve al costado de las vías. Aunque Rusia ya ha atacado la infraestructura ferroviaria ucraniana, un asalto directo a un tren de pasajeros es algo poco común.

Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunieron en Abu Dabi para discutir sobre el fin de la guerra

Durante los días 23 y 24 de enero de 2026, Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunieron en Abu Dabi para iniciar las primeras negociaciones trilaterales con el objetivo de poner fin al conflicto bélico. El asesor diplomático ruso, Yuri Ushakov, quien aseveró que Moscú está interesado "en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos", detalló que la delegación rusa fue liderada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar.

Ucrania, en cambio, estuvo representada por Rustem Umérov, secretario del Consejo de Seguridad; Kirilo Budánov, jefe del gabinete presidencial; su adjunto, Sergui Kislitsia; David Arakhamia, dirigente del partido presidencial; y Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Desde Suiza, donde se realizó el Foro Económico Mundial, el presidente Volodímir Zelenski aseguró que el apoyo de los republicanos es "indispensable" y adelantó que se había alcanzado un acuerdo con el estadounidense sobre las garantías de seguridad que Washington ofrecerá a Kiev en un eventual final del conflicto bélico contra Rusia.

Un portavoz del gobierno emiratí, que facilitó las conversaciones, confirmó que los encuentros se desarrollaron en un "ambiente constructivo y positivo", aunque no proporcionó más detalles sobre los avances alcanzados. A pesar de los comentarios optimistas, los puntos clave tratados y los posibles acuerdos logrados siguen sin revelarse. La última ronda de negociaciones directas se realizó en julio de 2025 en Estambul, donde solo se acordó el intercambio de prisioneros y cuerpos de soldados caídos.