Xi hizo un llamado a su homólogo surcoreano en medio de tensiones con Corea del Norte. | AFP

El mandatario chino, Xi Jinping, pidió a su par surcoreano, Lee Jae Myung, quien se encuentra de visita oficial en Pekín, que estreche la cooperación con China y adopte “decisiones estratégicas correctas” ante un escenario internacional cada vez más incierto y convulso, según reportaron medios estatales.

Estas declaraciones se producen después de que Corea del Norte lanzara el último domingo varios presuntos misiles balísticos, apenas un día después de una inesperada operación militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Dicha intervención fue duramente criticada tanto por Pekín como por Pyongyang.

Un mundo complejo y turbulento, según Xi

Durante su diálogo con Lee Jae Myung, Xi señaló que el mundo vive cambios acelerados "nunca vistos desde hace un siglo, y la situación internacional se vuelve más compleja y más turbulenta", de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino también afirmó que China y Corea del Sur comparten una gran responsabilidad en el mantenimiento de la estabilidad y la paz regional, y destacó que ambos países "tienen muchos intereses comunes". En ese sentido, sostuvo que deben actuar con visión de largo plazo, alinearse con el curso correcto de la historia y tomar decisiones estratégicas bien fundamentadas.

Líder surcoreano plantea una nueva fase en la relación con China

Lee Jae Myung afirmó que su intención es iniciar una “nueva fase” en la relación con China, sustentada en la confianza mutua entre él y Xi. Además, se comprometió a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones realistas que contribuyan a la paz en la península coreana, de acuerdo con imágenes difundidas por la agencia Yonhap.

Asimismo, el líder surcoreano mostró su interés en aprovechar el peso político de China sobre Corea del Norte para apoyar sus esfuerzos por mejorar el vínculo con Pyongyang. "China es un socio cooperativo muy importante para avanzar hacia la paz y la unificación en la península coreana", dijo Lee durante un encuentro con ciudadanos surcoreanos en Pekín el domingo.

Corea del Norte condena intervención de EE.UU. en Venezuela

Corea del Norte condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al que llamó como una violación de la soberanía del país. Pyongyang instó a la comunidad internacional a rechazar esta injerencia y advirtió que pone en riesgo la estabilidad regional.

El régimen norcoreano subrayó que la acción de Washington viola principios clave del derecho internacional, como la no intervención y el respeto a la soberanía de los países, advirtiendo sobre las consecuencias para la autodeterminación en América Latina.