HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Donald Trump y la invasión a Venezuela | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Xi llama a su homólogo surcoreano a tomar las “decisiones correctas” en medio de tensiones con Corea del Norte

Lee Jae Myung, líder surcoreano, propuso una "nueva fase" en las relaciones con China, con el objetivo de mejorar vínculos con Corea del Norte y trabajar juntos por la paz.

Xi hizo un llamado a su homólogo surcoreano en medio de tensiones con Corea del Norte.
Xi hizo un llamado a su homólogo surcoreano en medio de tensiones con Corea del Norte. | AFP

El mandatario chino, Xi Jinping, pidió a su par surcoreano, Lee Jae Myung, quien se encuentra de visita oficial en Pekín, que estreche la cooperación con China y adopte “decisiones estratégicas correctas” ante un escenario internacional cada vez más incierto y convulso, según reportaron medios estatales.

Estas declaraciones se producen después de que Corea del Norte lanzara el último domingo varios presuntos misiles balísticos, apenas un día después de una inesperada operación militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Dicha intervención fue duramente criticada tanto por Pekín como por Pyongyang.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresa su preocupación de que EE. UU. ataque el derecho internacional

lr.pe

Un mundo complejo y turbulento, según Xi

Durante su diálogo con Lee Jae Myung, Xi señaló que el mundo vive cambios acelerados "nunca vistos desde hace un siglo, y la situación internacional se vuelve más compleja y más turbulenta", de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino también afirmó que China y Corea del Sur comparten una gran responsabilidad en el mantenimiento de la estabilidad y la paz regional, y destacó que ambos países "tienen muchos intereses comunes". En ese sentido, sostuvo que deben actuar con visión de largo plazo, alinearse con el curso correcto de la historia y tomar decisiones estratégicas bien fundamentadas.

PUEDES VER: Joven que escapó de Corea del Norte reveló que la educación no es gratuita, los libros se reutilizan y no se habla de EE.UU.

lr.pe

Líder surcoreano plantea una nueva fase en la relación con China

Lee Jae Myung afirmó que su intención es iniciar una “nueva fase” en la relación con China, sustentada en la confianza mutua entre él y Xi. Además, se comprometió a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones realistas que contribuyan a la paz en la península coreana, de acuerdo con imágenes difundidas por la agencia Yonhap.

Asimismo, el líder surcoreano mostró su interés en aprovechar el peso político de China sobre Corea del Norte para apoyar sus esfuerzos por mejorar el vínculo con Pyongyang. "China es un socio cooperativo muy importante para avanzar hacia la paz y la unificación en la península coreana", dijo Lee durante un encuentro con ciudadanos surcoreanos en Pekín el domingo.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

Corea del Norte condena intervención de EE.UU. en Venezuela

Corea del Norte condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al que llamó como una violación de la soberanía del país. Pyongyang instó a la comunidad internacional a rechazar esta injerencia y advirtió que pone en riesgo la estabilidad regional.

El régimen norcoreano subrayó que la acción de Washington viola principios clave del derecho internacional, como la no intervención y el respeto a la soberanía de los países, advirtiendo sobre las consecuencias para la autodeterminación en América Latina.

Notas relacionadas
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresa su preocupación de que EE. UU. ataque el derecho internacional

China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresa su preocupación de que EE. UU. ataque el derecho internacional

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano se declara no culpable y afirma que "sigo siendo el presidente de mi país"

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano se declara no culpable y afirma que "sigo siendo el presidente de mi país"

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Nasca, según IGP

Daddy Yankee no asistió a la boda de su hija con Mireddys González, con quien enfrenta disputas legales

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Mundo

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

António Guterres exige "respetar los principios de soberanía" en reunión de la ONU tras intervención de EE. UU. en Venezuela

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga sigue en las Elecciones 2026: JEE rechaza tachas contra el candidato de Renovación Popular

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025