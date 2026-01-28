China ha tomado nuevamente la delantera en la carrera tecnológica y viene impulsando de manera constante en la integración de la inteligencia artificial en su sector militar. Este impulso se centra especialmente en el uso de enjambres de drones y sistemas autónomos que requieren poca o ninguna intervención humana para su funcionamiento.

El Wall Stree Journal informó esta semana, que cuentan con patentes, investigaciones académicas y documentos de contrataciones que revelan la visión de la guerra futura por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL). En este nuevo enfoque, los algoritmos dominarán el campo de batalla, y los drones reemplazarán a las plataformas individuales. La estrategia se basa en la utilización masiva de sistemas económicos, capaces de saturar las defensas enemigas, atacar objetivos y resistir los efectos de la guerra electrónica.

Así coordina el Ejército chino los drones en tiempo real

Para encontrar una solución que permita coordinar enjambres de drones en tiempo real, los investigadores chinos están desarrollando algoritmos basados en el comportamiento de los animales. Un ejemplo de esto es un experimento realizado en la Universidad de Beihang, en el que drones defensivos, entrenados para comportarse como "halcones", aprendieron a identificar y destruir los objetivos más vulnerables. Por otro lado, los drones atacantes, inspirados en el comportamiento de las "palomas", fueron entrenados para evadir amenazas.

En una simulación en la que se enfrentaron cinco drones defensivos contra cinco atacantes, los defensores lograron eliminar a todos los atacantes en solo 5,3 segundos. Aunque los resultados fueron impresionantes, lo más relevante fue el enfoque utilizado: trasladar estrategias de caza, huida y cooperación animal a un contexto de combate realista, donde los drones deben volar, maniobrar y tomar decisiones rápidamente bajo presión.

Drones masivos y algoritmos en la estrategia china

La estrategia de China combina avances en algoritmos con una clara ventaja industrial: fábricas capaces de producir cientos de miles, e incluso millones, de drones económicos cada año. Esta capacidad permite concebir los enjambres como una herramienta principal en el campo de batalla, no como un complemento, lo cual resulta mucho más difícil para países como Estados Unidos, que fabrican menos drones y a un costo mucho más elevado.

Sistemas como lanzadores móviles que disparan decenas de drones, modelos nodriza que pueden liberar enjambres en pleno vuelo o incluso “lobos robot” armados, demuestran una doctrina enfocada en la cantidad y la coordinación, no en la sofisticación tecnológica de cada dispositivo individual.

El interés en la autonomía de estos sistemas también refleja una desconfianza profunda hacia la capacidad de los mandos intermedios chinos, un desafío que ha sido reconocido por la propia cúpula política y militar del país. Los enjambres controlados por algoritmos se alinean mejor con una estructura de mando centralizada, en la que las decisiones se toman desde arriba y se implementan sin margen para la improvisación.

Un solo soldado para 200 personas

El Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró cómo funciona su Sistema de Armas de Enjambre de Alta Movilidad (Swarm), que destaca por la capacidad de controlar una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados con un solo soldado.

El primero de estos sistemas es el Swarm I, lanzado en 2021, que permite operar hasta 48 drones al mismo tiempo, ideales para formaciones básicas. Estos drones tienen una autonomía limitada y alcanzan una velocidad de hasta 70 km/h. El Swarm II, una versión mejorada presentada en 2024, puede alcanzar los 100 km/h y ofrece una mayor eficiencia en cuanto a batería y combustible, con un tiempo de operación de hasta una hora.

Xiang Xiaojia, investigador de la Escuela de Ciencias Inteligentes de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, declaró a la cadena estatal CCTV que “una sola persona puede controlar un enjambre de más de 200 drones de ala fija lanzados simultáneamente desde varios vehículos”.

De forma autónoma, los drones se dividen las tareas necesarias para completar la misión sin requerir una programación previa ni intervención manual. Una vez recibida la orden, el grupo de drones se organiza en pequeños equipos: uno para la exploración, otro para el ataque y otro para el transporte, según lo que se necesite en cada momento.

¿Cuándo se usarían los enjambres chinos?

El Wall Street Journal señaló que los documentos y análisis apuntan a que uno de los escenarios más probables para el uso de estos enjambres de drones chinos sería un conflicto relacionado con Taiwán. En este contexto, podrían ser utilizados para saturar las defensas aéreas, localizar objetivos y facilitar ataques posteriores.

Por otro lado, este desarrollo tecnológico también representa un avance significativo que podría impulsar a Estados Unidos y al Reino Unido a crear nuevas tácticas para contrarrestar drones. También podría generar preocupación en varios países europeos sobre la evolución de estos dispositivos y su impacto en la seguridad.