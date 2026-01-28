Estados Unidos se une con una potencia para impulsar el desarrollo de submarinos nucleares. | Composición LR

Estados Unidos se une con una potencia para impulsar el desarrollo de submarinos nucleares. | Composición LR

En un contexto de gran dinamismo geopolítico en el Pacífico, Estados Unidos y una potencia mundial han dado a conocer un acuerdo para fortalecer la seguridad militar en la zona a través de la creación de submarinos nucleares. Este acuerdo no se limita a realizar ejercicios conjuntos ni a una simple presencia simbólica.

En realidad, implica el uso de tecnología avanzada, una planificación estratégica a largo plazo y un mensaje directo para todos los actores que siguen de cerca lo que sucede en estas aguas.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

¿Con qué potencia EE.UU. desarrollará submarinos nucleares?

Estados Unidos y Corea del Sur colaborarán en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, un tema que fue el centro de las recientes negociaciones entre Seúl y Washington. En una reunión con Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Política, el canciller Cho Hyun enfatizó que obtener esta capacidad mejorará la disuasión en la península coreana y fortalecerá aún más la alianza bilateral.

“La cooperación en submarinos nucleares fortalecerá las capacidades de disuasión de Corea del Sur y, a su vez, contribuirá a la alianza”, dijo Cho. Además, propuso avanzar con pasos concretos para implementar el acuerdo, a través de consultas técnicas entre las dos naciones. Colby, por su parte, reconoció el esfuerzo de Corea del Sur por asumir un papel más activo en la defensa de la península y resaltó que Washington considera a Seúl como un “aliado modelo”.

El nuevo rol de Corea del Sur en la estrategia de EE.UU.

Las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur se dieron en el contexto de la reciente publicación de la Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Pentágono, que redefine los roles dentro de la alianza en la península coreana. El documento subraya la importancia de la defensa del territorio estadounidense y de disuadir a China, a la vez que insta a los aliados a asumir mayores responsabilidades en la defensa colectiva.

En particular, la estrategia destaca que Corea del Sur, con su elevado gasto en defensa, su industria militar sólida y su sistema de conscripción, está en condiciones de liderar la disuasión contra Corea del Norte. Aunque el apoyo de Estados Unidos será más limitado, este continuará siendo decisivo en casos específicos.

Según analistas como Yu Ji-hoon del Korea Institute for Defense Analyses, este enfoque implica un cambio significativo en los roles dentro de la alianza, moviendo la responsabilidad principal hacia Corea del Sur. Esta transición se complementa con la disuasión extendida de EE.UU. y su respaldo nuclear, lo que refleja una nueva estructura de defensa en la región.

PUEDES VER: Ex primera dama de Corea del Sur irá a prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación

Reuniones de alto calibre

Colby se reunió con el ministro de Defensa Ahn Gyu-baek, el asesor de seguridad Wi Sung-lac y otros funcionarios. Ahn resaltó que la Hoja Informativa Conjunta y la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad representaron un cambio histórico en la alianza, y expresó su deseo de que 2026 sea un año de avances concretos en la cooperación militar.

Ambos coincidieron en que la colaboración en submarinos nucleares fortalecerá el liderazgo de las fuerzas armadas surcoreanas en la defensa de la península y marcará un paso fundamental para reforzar la alianza militar.

Ahn también subrayó la importancia de transferir el control operacional en tiempos de guerra (OPCON) para afianzar una defensa dirigida por Corea del Sur, pidiendo que se establezca una hoja de ruta para acelerar el cumplimiento de las condiciones necesarias para ello.