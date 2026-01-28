HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     
EN VIVO

Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo en vivo | Súmate a la República

Mundo

Estados Unidos desafía a China y se une con esta potencia para impulsar el desarrollo de submarinos nucleares

Estados Unidos y un gigante mundial, tras una reunión, acordaron la creación de submarinos nucleares para fortalecer la seguridad y disuasión en la península coreana.

Estados Unidos se une con una potencia para impulsar el desarrollo de submarinos nucleares.
Estados Unidos se une con una potencia para impulsar el desarrollo de submarinos nucleares. | Composición LR

En un contexto de gran dinamismo geopolítico en el Pacífico, Estados Unidos y una potencia mundial han dado a conocer un acuerdo para fortalecer la seguridad militar en la zona a través de la creación de submarinos nucleares. Este acuerdo no se limita a realizar ejercicios conjuntos ni a una simple presencia simbólica.

En realidad, implica el uso de tecnología avanzada, una planificación estratégica a largo plazo y un mensaje directo para todos los actores que siguen de cerca lo que sucede en estas aguas.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

lr.pe

¿Con qué potencia EE.UU. desarrollará submarinos nucleares?

Estados Unidos y Corea del Sur colaborarán en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, un tema que fue el centro de las recientes negociaciones entre Seúl y Washington. En una reunión con Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Política, el canciller Cho Hyun enfatizó que obtener esta capacidad mejorará la disuasión en la península coreana y fortalecerá aún más la alianza bilateral.

“La cooperación en submarinos nucleares fortalecerá las capacidades de disuasión de Corea del Sur y, a su vez, contribuirá a la alianza”, dijo Cho. Además, propuso avanzar con pasos concretos para implementar el acuerdo, a través de consultas técnicas entre las dos naciones. Colby, por su parte, reconoció el esfuerzo de Corea del Sur por asumir un papel más activo en la defensa de la península y resaltó que Washington considera a Seúl como un “aliado modelo”.

PUEDES VER: China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con un país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos en 2026

lr.pe

El nuevo rol de Corea del Sur en la estrategia de EE.UU.

Las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur se dieron en el contexto de la reciente publicación de la Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Pentágono, que redefine los roles dentro de la alianza en la península coreana. El documento subraya la importancia de la defensa del territorio estadounidense y de disuadir a China, a la vez que insta a los aliados a asumir mayores responsabilidades en la defensa colectiva.

En particular, la estrategia destaca que Corea del Sur, con su elevado gasto en defensa, su industria militar sólida y su sistema de conscripción, está en condiciones de liderar la disuasión contra Corea del Norte. Aunque el apoyo de Estados Unidos será más limitado, este continuará siendo decisivo en casos específicos.

Según analistas como Yu Ji-hoon del Korea Institute for Defense Analyses, este enfoque implica un cambio significativo en los roles dentro de la alianza, moviendo la responsabilidad principal hacia Corea del Sur. Esta transición se complementa con la disuasión extendida de EE.UU. y su respaldo nuclear, lo que refleja una nueva estructura de defensa en la región.

PUEDES VER: Ex primera dama de Corea del Sur irá a prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación

lr.pe

Reuniones de alto calibre

Colby se reunió con el ministro de Defensa Ahn Gyu-baek, el asesor de seguridad Wi Sung-lac y otros funcionarios. Ahn resaltó que la Hoja Informativa Conjunta y la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad representaron un cambio histórico en la alianza, y expresó su deseo de que 2026 sea un año de avances concretos en la cooperación militar.

Ambos coincidieron en que la colaboración en submarinos nucleares fortalecerá el liderazgo de las fuerzas armadas surcoreanas en la defensa de la península y marcará un paso fundamental para reforzar la alianza militar.

Ahn también subrayó la importancia de transferir el control operacional en tiempos de guerra (OPCON) para afianzar una defensa dirigida por Corea del Sur, pidiendo que se establezca una hoja de ruta para acelerar el cumplimiento de las condiciones necesarias para ello.

Notas relacionadas
China amenaza el dominio aéreo de Estados Unidos y espera fabricar 1.000 cazas furtivos con radares “invisibles”

China amenaza el dominio aéreo de Estados Unidos y espera fabricar 1.000 cazas furtivos con radares “invisibles”

LEER MÁS
Revelan supuestas conversaciones entre Taylor Swift y Blake Lively donde llaman ‘payaso’ a Justin Baldoni en medio de demanda por acoso

Revelan supuestas conversaciones entre Taylor Swift y Blake Lively donde llaman ‘payaso’ a Justin Baldoni en medio de demanda por acoso

LEER MÁS
Miles de personas desabastecen tiendas en Estados Unidos ante la inminente llegada de una tormenta invernal

Miles de personas desabastecen tiendas en Estados Unidos ante la inminente llegada de una tormenta invernal

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Estados Unidos planea instalar un anexo de la CIA en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según CNN

Estados Unidos planea instalar un anexo de la CIA en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según CNN

LEER MÁS
Marco Rubio se convierte en el gobernador 'de facto' de Venezuela por decreto de Trump, asegura ABC

Marco Rubio se convierte en el gobernador 'de facto' de Venezuela por decreto de Trump, asegura ABC

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Planeas visitar el Parque de las Leyendas? Conoce las tarifas actualizadas y quiénes tienen ingreso gratuito

Cárceles: ¿Cuarteles del crimen o solo un engaño del Gobierno de José Jerí?

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Mundo

Laura Fernández, candidata oficialista en Costa Rica, lidera las encuestas previo a las elecciones del 1 de febrero

Ex primera dama de Corea del Sur irá a prisión por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación

Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado en Estados Unidos y lanza advertencia a Delcy Rodríguez: "Estamos preparados para usar la fuerza"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cárceles: ¿Cuarteles del crimen o solo un engaño del Gobierno de José Jerí?

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Alférez y 2 suboficiales PNP van a prisión por robo agravado e intervención irregular a extranjeros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025