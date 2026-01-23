HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Filtran mensajes de Taylor Swift y Blake Lively donde llaman ‘payaso’ a Justin Baldoni en medio de demanda por acoso

La disputa legal entre los protagonistas de 'Romper el círculo' toma un nuevo giro tras difundirse mensajes que revelan tensiones, en los que Taylor Swift ofrece su apoyo a Blake Lively.

Filtran mensajes despectivos que habrían hecho Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni
Filtran mensajes despectivos que habrían hecho Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni | Foto: Composición LR

Uno de los temas más comentados en Estados Unidos actualmente es la filtración de los mensajes entre Blake Lively y su amiga Taylor Swift, en los que ambas hablaron de manera despectiva sobre Justin Baldoni. El conflicto entre las celebridades comenzó en agosto de 2024, con el estrenó de la película 'Romper el círculo'. En diciembre de ese mismo año, la actriz presentó una demanda contra su coprotagonista, acusándolo de acoso laboral y sexual durante el rodaje. La situación empeoró cuando Baldoni respondió con una contrademanda, acusando a la esposa de Ryan Reynolds de difamación y exigiendo una compensación de 400 millones de dólares. Sin embargo, esta última demanda fue finalmente desestimada por el tribunal.

A raíz de estos eventos, la controversia se amplió cuando salieron a la luz los mensajes entre Lively y Swift, revelando una crítica pública hacia Baldoni que no solo generó atención mediática, sino que también desató debates sobre la conducta de los involucrados en la película.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje de 'It Ends with Us', según TMZ

lr.pe

¿Cómo se involucró Taylor Swift en el caso entre Lively y Baldoni?

Blake Lively, emocionada por la película 'Romper el Círculo', no quedó conforme con el guion y recurrió a Taylor Swift para respaldar los cambios que quería hacer. Los abogados de Baldoni aumentaron la controversia al señalar que la cantante participó en varias reuniones, dándole a Lively un control total sobre la película. Actualmente, los mensajes filtrados entre ambas se encuentran disponibles en la red social 'X', tras la aprobación parcial de un juez.

Según el video de @candresperedo y reportes que circulan redes sociales, Justin Baldoni tras la denuncia impuesta hacia su persona se declaró inocente, acusando a Blake Lively de mentir y distorsionar los hechos, alegando que fue ella quien lo presionó. La controversia aumentó cuando el equipo legal de Baldoni publicó en una página web conversaciones de la actriz, donde destaca un mensaje que decía: "él debería tener cuidado, porque tengo amigos poderosos en la industria". Muchos, incluido el creador de contenido, interpretaron este mensaje como una referencia a Taylor Swift.

Taylor Swift no se limitó a ser una espectadora, sino que Blake Lively le pidió consejos sobre el guion, señalando que Baldoni se creía guionista. En uno de los mensajes, la cantante escribió: "Soy tu aliada, no de él". Además, poco antes de que se presentara la demanda, Taylor envió otro mensaje sobre el director: "Sabe que se viene algo porque ha sacado su violín diminuto", una referencia a su "falsa empatía".

Notas relacionadas
Taylor Swift confiesa en qué gastó las millonarias ganancias de su gira musical ‘Eras tour’

Taylor Swift confiesa en qué gastó las millonarias ganancias de su gira musical ‘Eras tour’

LEER MÁS
La hora del violín: David Garrett

La hora del violín: David Garrett

LEER MÁS
Nicolás Maduro dice ser más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny por atención mediática en EE.UU.

Nicolás Maduro dice ser más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny por atención mediática en EE.UU.

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: "Nos vamos un ratito"

Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: "Nos vamos un ratito"

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025