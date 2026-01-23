Uno de los temas más comentados en Estados Unidos actualmente es la filtración de los mensajes entre Blake Lively y su amiga Taylor Swift, en los que ambas hablaron de manera despectiva sobre Justin Baldoni. El conflicto entre las celebridades comenzó en agosto de 2024, con el estrenó de la película 'Romper el círculo'. En diciembre de ese mismo año, la actriz presentó una demanda contra su coprotagonista, acusándolo de acoso laboral y sexual durante el rodaje. La situación empeoró cuando Baldoni respondió con una contrademanda, acusando a la esposa de Ryan Reynolds de difamación y exigiendo una compensación de 400 millones de dólares. Sin embargo, esta última demanda fue finalmente desestimada por el tribunal.

A raíz de estos eventos, la controversia se amplió cuando salieron a la luz los mensajes entre Lively y Swift, revelando una crítica pública hacia Baldoni que no solo generó atención mediática, sino que también desató debates sobre la conducta de los involucrados en la película.

¿Cómo se involucró Taylor Swift en el caso entre Lively y Baldoni?

Blake Lively, emocionada por la película 'Romper el Círculo', no quedó conforme con el guion y recurrió a Taylor Swift para respaldar los cambios que quería hacer. Los abogados de Baldoni aumentaron la controversia al señalar que la cantante participó en varias reuniones, dándole a Lively un control total sobre la película. Actualmente, los mensajes filtrados entre ambas se encuentran disponibles en la red social 'X', tras la aprobación parcial de un juez.

Según el video de @candresperedo y reportes que circulan redes sociales, Justin Baldoni tras la denuncia impuesta hacia su persona se declaró inocente, acusando a Blake Lively de mentir y distorsionar los hechos, alegando que fue ella quien lo presionó. La controversia aumentó cuando el equipo legal de Baldoni publicó en una página web conversaciones de la actriz, donde destaca un mensaje que decía: "él debería tener cuidado, porque tengo amigos poderosos en la industria". Muchos, incluido el creador de contenido, interpretaron este mensaje como una referencia a Taylor Swift.

Taylor Swift no se limitó a ser una espectadora, sino que Blake Lively le pidió consejos sobre el guion, señalando que Baldoni se creía guionista. En uno de los mensajes, la cantante escribió: "Soy tu aliada, no de él". Además, poco antes de que se presentara la demanda, Taylor envió otro mensaje sobre el director: "Sabe que se viene algo porque ha sacado su violín diminuto", una referencia a su "falsa empatía".