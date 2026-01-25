Miles de personas acuden a supermercados para abastecerse ante la llegada de la tormenta invernal | Foto: Composición LR

Miles de personas acuden a supermercados para abastecerse ante la llegada de la tormenta invernal | Foto: Composición LR

Una poderosa tormenta invernal avanza por Estados Unidos, acompañado de intensas nevadas, lluvias congelantes y temperaturas bajo cero. El fenómeno ya ha generado apagones, bloqueos en vías principales y la suspensión y reprogramación de miles de vuelos. Los servicios meteorológicos advierten que cerca de 200 millones de personas permanecerán bajo alerta en las próximas horas, ante lo que se perfila como uno de los temporales más severos de los últimos años.

Ante la magnitud del fenómeno, 21 estados han declarado el estado de emergencia. Desde el sábado 24 de enero, amplias zonas de Texas, Oklahoma, Arkansas y Kansas ya han sido golpeadas por la intensa tormenta. Frente al avance del temporal, miles de personas acudieron de forma masiva a supermercados para abastecerse de alimentos y productos básicos, ante el temor de quedarse sin provisiones durante los próximos días.

¿Cómo se preparan los ciudadanos de los Estados Unidos ante la tormenta invernal?

La situación de alerta ha llevado a miles de personas a acudir de manera inmediata a los supermercados para abastecerse de productos básicos ante el avance del fenómeno climático. A través de un video difundido en TikTok, se observa cómo cientos de ciudadanos compran de forma apresurada grandes cantidades de víveres, siendo el agua uno de los productos más demandados.

Supermercados repletos y largas colas de personas que buscan abastecerse de víveres. Foto: Getty Images

Además, se pudo observar a una gran cantidad de personas formando largas colas en los exteriores de las tiendas, impulsadas por la urgencia de asegurar los productos de primera necesidad. Las imágenes reflejan escenas de preocupación y compras aceleradas ante el avance del temporal. El video, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, supera hasta el momento las 200 mil reacciones, evidenciando el impacto y la atención que ha generado la situación entre los usuarios.