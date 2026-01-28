HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Argentina no frena su ambición con China y lo apunta como próximo destino para exportar este producto clave en Asia

Tras años sin envíos, Argentina retomó la exportación de durazno en fresco a Dubái y avanza con gestiones para llegar al mercado de China.

Argentina retomó la exportación de durazno fresco a Emiratos Árabes Unidos. Foto: Composición LR
Argentina retomó la exportación de durazno fresco a Emiratos Árabes Unidos. Foto: Composición LR

Argentina retomó la exportación de durazno en fresco desde la provincia de Mendoza a Asia, específicamente a los Emiratos Árabes Unidos, luego de varios años sin operaciones hacia ese destino. El anuncio tuvo lugar durante la feria internacional Gulfood, celebrada en Dubái, uno de los principales encuentros globales del sector alimentario, con presencia de productores, importadores y compradores de distintos países.

La operación surgió a partir de un trabajo conjunto entre la agencia ProMendoza, un importador argentino radicado en Emiratos Árabes Unidos y una empresa productora de la provincia. El destino final del envío son cadenas de supermercados del país árabe, a través de la plataforma comercial de la firma Besko FZC, con sede en ese mercado.

¿Cómo se concretó el regreso del durazno al mercado de Dubái tras varios años sin exportaciones?

El envío se concretó como resultado de una articulación entre el sector público y privado, con participación directa de ProMendoza, un importador argentino establecido en Emiratos Árabes Unidos y un productor mendocino. El comprador mantiene vínculo como socio del organismo provincial, lo que permitió estructurar una plataforma logística y comercial permanente en ese país.

La presentación del acuerdo se realizó en el marco de Gulfood, feria internacional que funciona como punto de encuentro entre oferentes y demandantes de alimentos a escala global. En ese espacio se formalizó la compra del durazno producido en Mendoza, con destino al mercado emiratí tras un período prolongado sin exportaciones a ese país.

¿Por qué el durazno exportado abre la puerta a China, India y a nuevos negocios como la alfalfa?

Desde ProMendoza se informó que el mercado de Dubái funciona como plataforma para acceder a otros destinos, entre ellos India. Además, Arribas señaló que el durazno también cuenta con posibilidades en China, una vez que se firme el protocolo fitosanitario correspondiente entre ambos países.

En ese marco, el organismo destacó oportunidades para productos no tradicionales, como la alfalfa. Arribas mencionó un proyecto impulsado por el socio comercial en Emiratos, que contempla el desarrollo de unas 2.000 hectáreas en Mendoza para abastecer a clientes de ese mercado, lo que podría derivar tanto en exportaciones como en inversiones en la provincia.

¿Qué rol cumplen ProMendoza y la empresa Besko FZC en la nueva plataforma comercial de Mendoza en Emiratos Árabes Unidos?

ProMendoza intervino como organismo articulador entre el productor local y el importador argentino radicado en Emiratos Árabes Unidos. Según indicó Gerardo Arribas, responsable del área de Alimentos de la entidad, el envío respondió a un trabajo coordinado entre las partes involucradas en la operación.

La comercialización en destino se realiza a través de Besko FZC, empresa con sede en Emiratos, responsable de canalizar el producto hacia cadenas de supermercados locales. Su titular, Gustavo Calamari, señaló que todo el volumen previsto se comercializa en ese país, mientras la firma analiza nuevas oportunidades en otros mercados.

