Arabia Saudí construiría un estadio en la cima de un rascacielos de 350 metros de altura: estructura contará con 46.000 plazas

Con inicio de construcción en 2027 y finalización en 2032, este estadio formará parte de The Line, un desarrollo clave en la estrategia Vision 2030 de diversificación económica saudí.

Además de ser un centro deportivo, el estadio estará diseñado con tecnologías avanzadas. Foto: Composición LR.
Además de ser un centro deportivo, el estadio estará diseñado con tecnologías avanzadas. Foto: Composición LR.

Arabia Saudita avanza con los planes para construir un estadio único en su tipo, diseñado para situarse a 350 metros de altura sobre el suelo, integrándose al techo de un rascacielos dentro del megadesarrollo urbano conocido como The Line, en NEOM. El proyecto, denominado oficialmente NEOM Stadium, está concebido como un recinto deportivo de última generación con una capacidad para aproximadamente 46.000 espectadores y se proyecta como una de las sedes durante la Copa Mundial de la FIFA 2034.

Aunque todavía se encuentra en fase de planificación las autoridades saudíes señalan que este estadio formará parte de un barrio orientado al deporte y la innovación tecnológica dentro de la futurista ciudad de The Line, un componente clave de la estrategia Vision 2030 para diversificar la economía y atraer inversiones.

Emiratos Árabes Unidos y el día que invirtió US$12.000 millones para crear 300 islas, similares a las del Lago Titicaca, y fortalecer su economía

lr.pe

Inicio de la construcción en 2027 y la conclusión en 2032

Este ambicioso proyecto comenzará en 2027 y se espera que se complete en 2032. A medida que NEOM se convierte en un centro para inversiones globales, este estadio promete ser uno de los espacios más avanzados del mundo para albergar eventos deportivos, culturales y entretenimiento de primer nivel.

Además de ser un centro deportivo, el estadio estará diseñado con tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de transporte eléctrico y soluciones sostenibles, como parte del plan para hacer de NEOM una ciudad ecológica e innovadora.

¿Qué es la Visión 2030?

La Visión 2030 es un plan estratégico a largo plazo lanzado por Arabia Saudita con el objetivo de transformar profundamente la economía, la sociedad y la cultura del país para finales de esta década.

Presentada oficialmente el 25 de abril de 2016 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, esta iniciativa busca reducir la dependencia de Arabia Saudita del petróleo, diversificar sus fuentes de ingresos y fomentar el desarrollo de sectores no petroleros como turismo, tecnología, entretenimiento, salud, educación e infraestructuras.

El programa se basa en tres pilares principales: construir una sociedad vibrante que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, desarrollar una economía próspera con participación del sector privado y menos dependencia de hidrocarburos, y consolidar una nación ambiciosa en el plano global con instituciones eficientes y mayores oportunidades para todos.

