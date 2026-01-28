HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China supera a Estados Unidos en la carrera tecnológica global con un trineo electromagnético supersónico sin sensores

China ya no ve límites en la física tras validar un trineo electromagnético que acelera cargas de más de una tonelada y alcanzó 1.030 kilómetros por hora en pista experimental.

El sistema fue desarrollado por la Academia China de Ciencias en Jinan. Foto: Composición LR
El sistema fue desarrollado por la Academia China de Ciencias en Jinan. Foto: Composición LR

China ha desarrollado un sistema de lanzamiento electromagnético terrestre capaz de operar a velocidades supersónicas sin recurrir a sensores convencionales. El dispositivo, conocido como trineo electromagnético, funciona sobre una pista experimental ubicada en la ciudad de Jinan y ha logrado superar registros históricos establecidos durante la Guerra Fría por Estados Unidos y la Unión Soviética.

El proyecto está a cargo del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Academia China de Ciencias y fue documentado por el portal especializado Interesting Engineering. Las pruebas confirmaron que el sistema puede acelerar cargas superiores a una tonelada por encima de Mach 1 mediante levitación magnética y control electromagnético interno, incluso en condiciones extremas de temperatura, presión y ondas de choque.

¿Cómo logró China romper la barrera del sonido con un trineo electromagnético sin sensores?

Las pruebas se realizaron en una pista de alta velocidad diseñada para evaluar sistemas de propulsión electromagnética terrestre. En este entorno, el trineo alcanzó 1.030 kilómetros por hora, una marca registrada tras dos años de ensayos continuos. El avance permitió validar una infraestructura maglev capaz de mantener estabilidad estructural durante aceleraciones cercanas a la velocidad del sonido.

A diferencia de programas anteriores desarrollados por potencias occidentales, el sistema chino prescindió de sensores físicos para el guiado y la medición de velocidad. Esta decisión evitó fallos provocados por interferencias electromagnéticas y estrés térmico, factores que habían limitado proyectos similares durante el siglo XX y que provocaron fallos mecánicos en intentos previos.

¿Qué papel cumplen las fluctuaciones eléctricas de las bobinas en el control “a ciegas” del trineo supersónico chino?

El trineo se desplaza mediante motores de inducción lineal activados por bobinas electromagnéticas distribuidas a lo largo de la pista. Los investigadores identificaron que las variaciones de voltaje generadas en estas bobinas contienen datos precisos sobre la velocidad y la posición del vehículo durante el desplazamiento.

Con base en esta observación, el equipo desarrolló un algoritmo capaz de combinar señales de múltiples segmentos eléctricos, filtrar interferencias causadas por ondas de choque y ejecutar una calibración automática en tiempo real. El método produce dos estimaciones independientes que se integran para mantener el control del sistema con un margen de error del 1,1 % a velocidades de hasta 370 m/s.

¿Por qué esta tecnología no apunta a trenes de pasajeros, pero sí podría transformar el transporte militar y los portaaviones chinos?

Durante las pruebas, el sistema generó fuerzas de aceleración entre 7 y 10 g en apenas dos segundos al alcanzar 700 km/h. Estos valores superan el umbral fisiológico tolerable para personas no entrenadas, lo que descarta su aplicación directa en transporte civil. Por esta razón, China mantiene la tecnología maglev convencional como base de su red ferroviaria de alta velocidad.

El desarrollo sí presenta aplicaciones en el ámbito militar. El sistema podría adaptarse para el lanzamiento de aeronaves desde portaaviones, superando las limitaciones del actual EMALS estadounidense, que opera a velocidades muy inferiores. Además, el método permitiría llevar a cabo pruebas aerodinámicas terrestres y evaluar componentes estratégicos sin depender de túneles de viento o plataformas externas vulnerables.

