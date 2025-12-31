HOYSuscripcion LR Focus

China asegura que la "reunificación" con Taiwán es "imparable" tras últimas maniobras militares en la isla

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, calificó las maniobras como una “severa advertencia” a quienes impulsan la independencia de Taiwán.

Ejercicios Misión Justicia 2025 del EPL alrededor de Taiwán elevaron tensión. Foto: AFP
Ejercicios Misión Justicia 2025 del EPL alrededor de Taiwán elevaron tensión. Foto: AFP

El Gobierno chino afirmó que la tendencia hacia la “reunificación” con Taiwán es “imparable” tras la finalización de una nueva ronda de maniobras militares a gran escala alrededor de la isla. Las declaraciones se produjeron después de los ejercicios conjuntos denominados “Misión Justicia 2025”, llevados a cabo durante dos días por fuerzas del Ejército Popular de Liberación en el Estrecho de Taiwán.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhang Han, describió las maniobras como una “severa advertencia” dirigida tanto a las fuerzas que promueven la independencia taiwanesa como a la “injerencia externa”. En sus declaraciones, aludió de forma directa a Estados Unidos y Japón y señaló que las acciones militares respondieron a lo que describió como provocaciones recientes.

¿Por qué China considera “imparable” la reunificación con Taiwán tras los ejercicios militares Misión Justicia 2025?

Zhang Han señaló que “la tendencia histórica hacia la ‘reunificación’ nacional es imparable” y afirmó que nadie debería subestimar “la firme determinación, la voluntad inquebrantable ni la sólida capacidad de China para salvaguardar su soberanía nacional y su integridad territorial”. Según explicó, los ejercicios militares reflejan la posición oficial del Gobierno central frente a Taiwán.

La portavoz también advirtió que “cualquier forma de actividad separatista de ‘independencia de Taiwán’ jamás será tolerada y será respondida con contramedidas firmes”. Además, acusó a las autoridades del Partido Democrático Progresista, formación gobernante en la isla, de “buscar la independencia en connivencia con fuerzas externas”, una conducta que, según indicó, daña gravemente las relaciones a ambos lados del Estrecho y amenaza la paz regional.

¿Qué objetivos tuvieron las maniobras militares chinas alrededor de Taiwán y cómo fueron calificadas por Taipéi?

De acuerdo con las autoridades chinas, los ejercicios tuvieron como finalidad simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y ataques contra objetivos marítimos de la isla. El Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación informó que las operaciones incluyeron fuego real y el despliegue de misiles, aviones de combate, buques de la Armada y embarcaciones de los guardacostas chinos alrededor del territorio.

Desde Taipéi, las autoridades calificaron las maniobras como “altamente provocadoras y temerarias”. El subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán, Hsieh Ching-chin, señaló que, aunque varios buques comenzaron a retirarse, algunas unidades chinas permanecían fuera de la línea de 24 millas náuticas. También indicó que Taiwán mantiene once embarcaciones desplegadas y aseguró que no podían “bajar la guardia”.

¿Cómo reaccionaron China, Taiwán y EE. UU. tras la venta récord de armas a Taipéi y el despliegue militar en el Estrecho?

Las maniobras chinas tuvieron lugar pocos días después de que Estados Unidos autorizara una venta récord de armamento a Taiwán por un valor superior a 11.000 millones de dólares. Pekín vinculó esa operación con el aumento de la tensión en el Estrecho y reiteró que cualquier intento externo de intervenir en la cuestión taiwanesa se enfrentará a la defensa del Ejército Popular de Liberación.

Tras la finalización de los ejercicios, el presidente chino, Xi Jinping, reafirmó esa posición en su mensaje de fin de año. “La reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable”, afirmó, según la agencia estatal Xinhua. Xi también señaló que los ciudadanos a ambos lados del Estrecho “comparten un vínculo de sangre y parentesco” y sostuvo que China busca promover la paz y el desarrollo mundial. Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, advirtió que las maniobras no constituyen un hecho aislado y representan riesgos para el transporte marítimo, el comercio y la estabilidad internacional.

