La Unión Europea e India firman un acuerdo comercial histórico tras más de 20 años de negociaciones, creando una de las mayores zonas de libre comercio global. | Foto: X/narendramodi

La Unión Europea e India formalizaron este martes un acuerdo comercial histórico tras más de dos décadas de negociaciones, un pacto que dará origen a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de casi 2.000 millones de personas. El entendimiento llega en un momento de fuerte reconfiguración del comercio global, marcado por la competencia con China y la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.

En este contexto geopolítico incierto, Bruselas y Nueva Delhi buscan blindarse frente a las distorsiones del comercio internacional y reducir su dependencia de cadenas de suministro dominadas por Pekín. “Este acuerdo traerá muchas oportunidades”, celebró el primer ministro indio, Narendra Modi, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “Europa e India han hecho historia hoy”.

Un pacto económico de gran escala

Según la Comisión Europea, el acuerdo representa cerca del 25% del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio internacional. Uno de los ejes centrales será la reducción progresiva de los aranceles indios sobre productos europeos, lo que permitiría a la UE ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en gravámenes, de acuerdo con estimaciones de Bruselas.

Los funcionarios europeos calificaron el texto como el acuerdo comercial “más ambicioso” jamás firmado por India, subrayando que las empresas del bloque comunitario se beneficiarán de una “ventaja del pionero” en un mercado tradicionalmente protegido. En 2024, el intercambio de mercancías entre ambas partes alcanzó los 120.000 millones de euros, mientras que el comercio de servicios sumó otros 60.000 millones.

Sectores beneficiados y exclusiones sensibles

Entre los sectores europeos más beneficiados destacan la agricultura, el automóvil y los servicios. Productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva y alimentos procesados —pasta, pan y chocolate— verán reducciones arancelarias significativas. En el caso de los automóviles europeos, las tasas bajarán del 110% al 10%, mientras que los aranceles sobre el vino pasarán del 150% al 20%, y los de la pasta y el chocolate se eliminarán por completo.

Sin embargo, el acuerdo dejó fuera productos agrícolas sensibles como la carne de res, el arroz y el azúcar, cuya inclusión ha generado fuertes protestas de agricultores europeos en otros pactos recientes, como el firmado con el Mercosur. Del lado indio, Nueva Delhi espera impulsar sus exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y artículos de cuero, además de beneficiarse de una cuota de 1,6 millones de toneladas anuales de acero que podrá ingresar a Europa sin aranceles.

Más allá del comercio, la UE e India prevén firmar acuerdos complementarios sobre movilidad laboral, intercambio de estudiantes e investigadores, así como un pacto de seguridad y defensa, lo que refuerza una asociación estratégica que busca posicionarse como contrapeso tanto al peso económico de China como a la creciente incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos.