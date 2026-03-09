HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados y pasan el fin de semana juntos en Paracas: "Esto es reconciliación", afirmó Ric La Torre

Podcast ‘Q’ Bochinche’ aseguró que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se hospedaron en exclusivo hotel de US$250 la noche.  

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos durante un viaje fuera de Lima, exactamente en Paracas, donde pasaron el último fin de semana en un exclusivo hotel cuya noche cuesta entre 250 a 400 dólares, según afirmó Ric La Torre en su programa 'Q’ Bochinche', que se emite por YouTube.

Justamente, dicho podcast reveló las imágenes de los todavía esposos fuera de la piscina del hospedaje, en ropa de baño, donde los presentadores aseguraron que se les vio muy cómplices y amenos. “Esto es reconciliación”, comentaron. Asimismo, se encontraban en compañía de solo uno de sus hijos. Esto ocurrió el sábado 7 de marzo en horas de la mañana.

PUEDES VER: Maju Mantilla responde a María Pía Vallejos, supuesta 'saliente' de Gustavo Salcedo: "Terceras personas no pueden juzgar"

lr.pe

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se van a Colombia, según Samuel Suárez

Luego de su paso por Paracas, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo retornaron esa misma noche a Lima y volvieron a ser captados juntos, pero esta vez en el salón VIP del aeropuerto internacional Jorge Chávez, ya que su próximo destino sería Bogotá, Colombia, según aseguró el conductor Samuel Suárez. Además, ya no estaban en compañía de su niño.

“Se les vio pegadito viendo el celular”, comentó Ric la Torre al ver las imágenes, sorprendido de que la exmiss Perú, aparentemente, habría regresado con el empresario.

Cabe recordar que, semanas atrás, la joven veterinaria María Pía Vallejos confirmó públicamente en ‘Amor y fuego’ que estaba saliendo con Gustavo Salcedo tras su separación de Maju Mantilla y luego de ser vista saliendo del edificio donde él vive. Sin embargo, el exdeportista negó tener una relación con la chica.   

PUEDES VER: Gustavo Salcedo negó a su saliente María Pía Vallejos pese a que ella se desvivió en elogios por él: "No es así"

lr.pe

Maju Mantilla admite que todavía siente amor por Gustavo Salcedo

Semanas atrás, Maju Mantilla decidió sincerarse y admitió que todavía siente amor por su todavía esposo, Gustavo Salcedo, cuando fue consultada por una reportera de ‘Amor y fuego’ sobre si existía la posibilidad de retomar su relación con él.

“Yo considero que sí, amor hay. Él es una persona muy importante”, declaró la exreina de belleza, dejando sorprendidos a muchos televidentes.

Además, cuando fue consultada por María Pía Vallejos, quien reveló ser la saliente de Gustavo Salcedo y cuestionó la lealtad de Maju durante su matrimonio, la exconductora de ‘Arriba mi gente’ decidió contestarle. “Terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestros veinte años de relación, no pueden opinar y juzgar”, señaló.

