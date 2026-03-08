Colombia elige nuevo Congreso y mide fuerzas políticas antes de las presidenciales de mayo

El partido de Gustavo Petro lideró las elecciones legislativas. | Composición LR

El partido de Gustavo Petro lideró las elecciones legislativas. | Composición LR

Colombia eligió este domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, a sus 285 nuevos congresistas, quienes asumirán funciones el 20 de julio para el periodo 2026-2030.

El Pacto Histórico, coalición de izquierda impulsada por Gustavo Petro, lideró los primeros resultados. Con el 18% de las mesas escrutadas, acumulaba 577 mil votos.

Con el mismo porcentaje de mesas escrutadas, el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, sumaba 373 mil votos.

En tercer lugar quedó Salvación Nacional, partido minoritario de ultraderecha, que se acercó al umbral del 3% de los votos.

Los resultados preliminares indican que el sector petrista sigue predominando en el país. De mantenerse la tendencia con el 100% del escrutinio, volvería a ser la bancada más grande del Senado colombiano.

Colombia define a los candidatos para la primera vuelta presidencial

Estas votaciones también sirvieron para escoger a los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial. Esto fue posible a través de las consultas interpartidistas.

La Gran Consulta por Colombia, coalición de centroderecha, lideró la votación: ocho de cada 10 electores optaron por esta alianza.

Paloma Valencia , del Centro Democrático, ganó las preferencias y buscará convertirse en la primera mujer que gobierne al país.

En la consulta de la izquierda, Roy Barreras se impuso en las votaciones, aunque obtuvo menor respaldo que Valencia.

Medios locales reportaron un boicot dentro del Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, que tiene a Iván Cepeda como candidato oficial.

Jornada pacífica pese a incidente en la frontera

Pese al temor inicial, el registrador nacional, Hernán Penagos, calificó la jornada como “mayormente pacífica”.

En las primeras horas de la mañana, coincidiendo con la apertura de las mesas de votación, se reportaron aglomeraciones en los pasos fronterizos de Cúcuta y Villa del Rosario.

Más de 2.400 personas intentaron cruzar el perímetro de la frontera colombo-venezolana durante la jornada electoral.

Muchos tenían doble nacionalidad o residían en Caracas y, al no lograr inscribir su cédula en los consulados, buscaban votar en municipios cercanos.

Salvo este episodio, se registraron algunos incidentes menores que no afectaron el normal desarrollo de la jornada electoral.