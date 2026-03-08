Gremio empató 1-1 con Internacional en la gran final del Campeonato Gaúcho 2026 y levantó el anhelado trofeo. Erick Noriega fue pieza clave en el once titular e incluso colaboró con la marca y registró una asistencia. Sin duda, es el peruano con mejor presente internacional. El ‘Samurái’ celebró a lo grande el título y también fue levantado por sus demás compañeros.

El equipo tricolor arribó al partido de vuelta con una ventaja considerable, ya que firmó un 3-0 en el encuentro de ida. El popular club de Porto Alegre manejó el partido desde el inicio. De este modo, Noriega consiguió su primera copa en el extranjero.

¿Cómo fue la asistencia de Erick Noriega contra Internacional?

El joven futbolista de 24 años tuvo un papel clave en la jugada que resultó la sentencia de la llave. Luego de un tiro de esquina, Noriega la peinó, lo que permitió a Gustavo Martins capitalizar la oportunidad y enviar la pelota al fondo de la red. El desvío descuadró a la defensa por la velocidad de la pelota.

¿Cómo fue la celebración de Gremio con Erick Noriega?

La celebración fue absoluta para el futbolista peruano, ya que fue titular indiscutible en ambos encuentros de la final. Erick Noriega expresó su felicidad al levantar la copa y al ser cargado por el resto de sus compañeros.

Erick Noriega opinó sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana

"La verdad que es un técnico muy bravo, es un buen técnico, bastante bueno la verdad. Desde mi punto de vista, muy inteligente, competitivo, es picón, es bastante exigente dentro del campo. Por el medio año que estuve con él, sabe llegar bastante a los jugadores y siempre está intentando aconsejarte para mejorar", comentó en el programa 'L1 Radio'.



