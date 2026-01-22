HOYSuscripcion LR Focus

Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

Donald Trump aseveró que el Consejo de Paz trabajará "en colaboración" con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Países como Argentina y Marruecos respaldan la iniciativa.

El Consejo de Paz busca reforzar la imagen de pacificador de Donald Trump.
El Consejo de Paz busca reforzar la imagen de pacificador de Donald Trump. | Composición LR

El presidente Donald Trump anunció la oficialización del Consejo de Paz, un nuevo y controvertido organismo internacional para abordar conflictos globales, promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza. La iniciativa del republicano cuenta con el respaldo de Marruecos, Argentina, Bulgaria, Paraguay, Indonesia, Catar, Kazajistán, Arabia Saudita, entre otros.

Luego de brindar un discurso sobre la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela en el Foro Económico Mundial 2026, que se celebrará en la ciudad suiza de Davos, el jefe de la Casa Blanca firmó el documento que crea el organismo. A pesar de contar con el apoyo de 19 naciones, el estadounidense extendió la invitación a líderes como Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Donald Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos

Donald Trump aseveró que el Consejo de Paz trabajará "en colaboración" con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este anuncio ocurre un día después de que retirara las amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que rechaza la idea de anexionarse a Estados Unidos.

Tras reunirse con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, el presidente estadounidense anunció que retirará los aranceles impuestos a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por defender la soberanía de la isla ártica. Incluso aseguró que no usará la fuerza militar para adquirir este territorio danés.

Rutte comentó este jueves 22 de enero de 2026 que las conversaciones con Washington garantizarán que China y Rusia no "accedan a la economía de Groenlandia". Explicó que siete países miembros de la OTAN se encargarán de velar por la seguridad en el Ártico y evitar que los rusos y chinos tengan presencia o influencia en la zona.

El Consejo de Paz, creado inicialmente en septiembre de 2025 para supervisar la reconstrucción y administración civil de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, busca reforzar la imagen de pacificador de Trump. Además, responde a la frustración del estadounidense por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Según él, debió recibir ese galardón porque afirma que puso fin a ocho conflictos bélicos.

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

¿Quiénes son los países que apoyan el Consejo de Paz de Trump?

De acuerdo con el borrador de la carta fundacional visto por Reuters, el Consejo de Paz de Donald Trump tendría la autoridad para supervisar los comités tecnocráticos transitorios y coordinar fuerzas internacionales de estabilización, especialmente en zonas donde el alto el fuego es frágil. Entre los países que apoyan esta medida para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza se encuentran:

  • Bahréin
  • Marruecos
  • Argentina
  • Armenia
  • Azerbaiyán
  • Bulgaria
  • Hungría
  • Indonesia
  • Jordania
  • Kazajistán
  • Kosovo
  • Pakistán
  • Paraguay
  • Catar
  • Arabia Saudita
  • Turquía
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Uzbekistán
  • Mongolia

El Consejo de Paz de Trump se presentó como una alternativa a las estructuras tradicionales. Sin embargo, los Estados miembros gozarán de un mandato inicial de tres años, pero deberán pagar US$1.000 millones para prorrogar el período y mantener un asiento permanente en la organización.

PUEDES VER: Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Javier Milei y Santiago Peña participaron en el Foro Económico Mundial 2026

El argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña fueron los únicos mandatarios sudamericanos en participar en el Foro Económico Mundial 2026. Ambos tendrán la oportunidad de estar presentes en los debates sobre la economía global, el cambio climático y la sostenibilidad.

Sin embargo, la ausencia más destacada es la de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien decidió no asistir al evento para priorizar una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro había sido una figura relevante en los debates sobre sostenibilidad y cambio climático, y su ausencia disminuye la influencia de los países que tradicionalmente han estado alineados en estos temas dentro de la cumbre.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, también canceló su participación en Davos. En su lugar, la delegación mexicana será encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. La no asistencia de estos líderes políticos pone de manifiesto la falta de consenso en cuanto a la representación latinoamericana en el foro y limita la voz de los países con políticas más progresistas.

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Mundo

Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

