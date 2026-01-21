“Venezuela hará más dinero en seis meses que en 20 años”: Trump elogia a dirigentes venezolanos en el Foro de Davos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, destacó en Davos la colaboración petrolera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles que los líderes venezolanos han actuado después de la captura de Nicolás Maduro y la consecuente puesta en marcha de una colaboración petrolera dirigida, en gran medida, por Washington. Estas declaraciones fueron hechas durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde el mandatario analizó la evolución reciente de Venezuela y su economía energética.

El líder republicano subrayó que “los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”. Además, expresó una perspectiva optimista sobre el futuro económico de Venezuela y aseguró que “Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, aludiendo al potencial de la industria petrolera del país bajo la nueva dinámica de gestión y cooperación con EE. UU.

Trump exige "negociaciones inmediatas" por Groenlandia en Davos

Por otro lado, el jefe de la Casa Blanca, exigió "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para apoderarse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite económica y política mundial.

"Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia", aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió "no usar la fuerza" para tomar la isla del Ártico.