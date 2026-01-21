HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump utilizó la presidencia de EE. UU. para enriquecerse con al menos US$1.400 millones, según The New York Times

De acuerdo con el consejo editorial de The New York Times, el líder republicano se ha beneficiado económicamente de su puesto como jefe de Estado.

Donald Trump habría incrementado su fortuna personal tras su regreso a la Casa Blanca.
Donald Trump habría incrementado su fortuna personal tras su regreso a la Casa Blanca. | Foto: Composición Jazmin Ceras | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría utilizado su regreso a la Casa Blanca para incrementar su fortuna personal en al menos US$1.400 millones, de acuerdo con un recuento del Consejo Editorial de The New York Times. Según el diario estadounidense, la cifra es conservadora, ya que parte de las ganancias del mandatario y de su familia permanecen fuera del escrutinio público.

De acuerdo con el análisis, Trump ha invertido su energía en explotar la presidencia como plataforma de negocios, atrayendo pagos de corporaciones, plataformas tecnológicas y gobiernos extranjeros interesados en influir en las decisiones de su administración. El consejo editorial advierte que estas prácticas suponen una ruptura con la tradición política estadounidense, en la que los presidentes evitaban incluso la apariencia de beneficiarse económicamente del cargo.

Negocios, pagos corporativos y proyectos en el extranjero

Según The New York Times, la Organización Trump desarrolla más de 20 proyectos inmobiliarios fuera de Estados Unidos, entre ellos un hotel en Omán, una torre de oficinas en el oeste de la India y un campo de golf en las afueras de Riad, Arabia Saudita. Estos acuerdos, que requieren cooperación de gobiernos extranjeros, habrían generado millones de dólares para la familia Trump, de acuerdo con información citada por Reuters.

El diario también señala que grandes empresas tecnológicas y de medios pagaron US$90,5 millones a Trump en distintos acuerdos desde su reelección, incluidos pagos de X, ABC News, Meta, YouTube y Paramount. Según el consejo editorial, varios de estos desembolsos coincidieron con decisiones regulatorias favorables. Un caso citado es el de Paramount, que acordó pagar US$16 millones y, semanas después, obtuvo la aprobación de una fusión multimillonaria por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Criptomonedas, regalos extranjeros y riesgos para la democracia

De acuerdo con Reuters, la mayor fuente de ingresos de Trump desde su retorno al poder ha sido el negocio de las criptomonedas, a través del cual la familia habría ganado al menos US$867 millones. The New York Times advierte que estos activos permiten transferencias opacas de dinero, incluso por parte de actores extranjeros que buscan influir en la política federal estadounidense.

El consejo editorial también menciona que Qatar entregó a Trump un avión valuado en US$400 millones, que el presidente utiliza como Air Force One y planea conservar tras dejar el cargo. Según el diario, Trump reconoció públicamente que el obsequio influiría en su relación con ese país. Para The New York Times, este conjunto de prácticas erosiona la legitimidad democrática, al dificultar distinguir entre decisiones de Estado y beneficios personales.

Una ruptura con la tradición presidencial

Según el periódico, el contraste con presidentes anteriores es marcado. El artículo recuerda que Harry Truman dejó la Casa Blanca sin grandes recursos económicos y rechazó lucrar con su paso por el poder. Trump, en cambio, ha celebrado públicamente el crecimiento de su fortuna y ha manifestado su intención de conservar bienes de alto valor obtenidos durante su mandato.

De acuerdo con el Consejo Editorial de The New York Times, el problema no es solo la magnitud del dinero involucrado, sino la imposibilidad de saber cuándo una decisión presidencial responde al interés público o al beneficio privado. El diario concluye que esta “cultura de corrupción” amenaza la confianza ciudadana y debilita las bases de la democracia estadounidense.

