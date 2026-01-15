HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Donald Trump amenaza con activar ley para enviar militares a Minnesota si siguen agrediendo a los agentes del ICE

La advertencia de Donald Trump de activar la Ley de Insurrección coincidió con el suceso en el que un agente federal disparó e hirió a un venezolano en Estados Unidos.

Donald Trump quiere activar la Ley de Insurrección para desplegar militares en Minnesota.
Donald Trump quiere activar la Ley de Insurrección para desplegar militares en Minnesota. | Composición LR

El presidente Donald Trump amenazó este jueves 15 de enero de 2026 con activar una ley centenaria para enviar militares a Minnesota, donde el agente Jonathan Ross mató a disparos a la estadounidense Renee Nicole Macklin Good. El deceso de la mujer provocó protestas en ciudades como Washington, Filadelfia, Boston, Austin, Seattle, Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, las manifestaciones también desataron enfrentamientos entre autoridades estatales y federales por las tácticas utilizadas en las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La advertencia de Trump coincidió con el suceso en el que un agente federal disparó e hirió a un venezolano. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaban una "parada de tráfico selectiva" cuando el latino "indocumentado" recibió un impacto de bala en la pierna por resistirse al arresto y 'agredir violentamente' a uno de los agentes. Este incidente, según la Casa Blanca, comenzó alrededor de las 6:50 de la noche del miércoles 14.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

lr.pe

Donald Trump amenaza con activar ley para enviar militares a Minnesota

A través de Truth Social, el líder republicano informó que podría activar la Ley de Insurrección si "los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE". Sostuvo que "muchos presidentes" han utilizado la mencionada norma antes que él. La última vez que un presidente usó la Ley de Insurrección fue George H. W. Bush en 1992, cuando solicitó ayuda para enfrentar los disturbios generados en Los Ángeles.

La normativa, aprobada en 1792 y modificada en 1871, permite al presidente de Estados Unidos desplegar militares en determinadas circunstancias, como a pedido de un gobernador o cuando el mandatario considere que existen "obstrucciones ilegales" o una "rebelión".

Sin embargo, la Ley de Insurrección trabaja de manera conjunta con la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso de las Fuerzas Armadas en suelo estadounidense. Es preciso mencionar que Trump ya había amenazado con invocar dicha norma en respuesta a las protestas contra ICE en Portland en 2025.

PUEDES VER: China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

lr.pe

Minnesota e Illinois invocan la Décima Enmienda para frenar a agentes federales

Los funcionarios de Minnesota e Illinois presentaron de manera independiente demandas para enfrentar la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados. Ambos estados citaron la Décima Enmienda para respaldar el argumento de que el despliegue masivo de agentes del ICE representa un exceso de poder federal y una violación de la soberanía estatal.

En ese contexto, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, aseveró que el aumento de agentes federales viola la Décima Enmienda, que establece la división de poderes entre los gobiernos estatales y el federal. Asimismo, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, comentó que hará que la administración Trump "rinda cuentas" por las "tácticas ilegales" que usa el ICE para arrestar a los extranjeros.

Notas relacionadas
Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro

Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro

LEER MÁS
Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca: estos serían los puntos clave que se abordarían

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca: estos serían los puntos clave que se abordarían

LEER MÁS
¿Qué pasó en Venezuela desde el fraude electoral de 2024 hasta la reunión entre Machado y Trump en EE. UU.?

¿Qué pasó en Venezuela desde el fraude electoral de 2024 hasta la reunión entre Machado y Trump en EE. UU.?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025