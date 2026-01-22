Este jueves, Estados Unidos formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según lo confirmó el Departamento de Seguridad. Esta decisión responde a una orden ejecutiva que fue firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025 y ha generado inquietud debido a las posibles repercusiones en la salud global, además de las grandes deudas que Washington aún mantiene con la organización.

Aunque Trump había intentado retirarse de la OMS durante su primer mandato, fue al inicio de su segunda gestión cuando firmó una nueva orden ejecutiva para anunciar la salida definitiva del país.

La millonaria deuda de Estados Unidos

A pesar de que la legislación estadounidense exige que se paguen todas las deudas antes de abandonar la OMS, Estados Unidos aún le adeuda aproximadamente 260 millones de dólares. Los expertos legales consideran poco probable que el país cumpla con este pago, mientras que la OMS tiene recursos limitados para exigirlo.

El Dr. Lawrence Gostin, experto en derecho sanitario global y salud pública de la Universidad de Georgetown, explicó. "De acuerdo con la ley, es clarísimo que Estados Unidos no puede retirarse oficialmente del organismo a menos que pague sus obligaciones financieras pendientes”. Sin embargo, luego aclaró que "la OMS no tiene la facultad de obligar a Estados Unidos a pagar lo que debe”

Aunque la entidad mundial de salud podría aprobar una resolución que impida la salida de Estados Unidos hasta que se salden las deudas, Gostin señaló que es poco probable que la organización tome esa medida, ya que podría generar aún más tensiones, especialmente cuando es probable que Trump ya haya decidido retirarse de todos modos.

La fuerte crítica de funcionario de EE.UU. a la OMS

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) sostuvo que su país ha financiado el 25% del presupuesto de la OMS. Además, señaló que nunca ha habido un director general estadounidense en la organización y que la entidad ha intentado evitar que otros países contribuyan más, debido a la gran carga económica que recaía sobre Washington. "Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso", comentó el funcionario.

Por otro lado, al firmar la orden ejecutiva que formalizaba su salida del organismo de salud en enero de 2025, Trump criticó el papel de la organización en "otras crisis sanitarias mundiales", su incapacidad para implementar reformas y "su falta de independencia frente a la influencia política indebida". El gobierno de Trump defiende la idea de que países con poblaciones más grandes que la de Estados Unidos, como China, no pagan el mismo volumen de cuotas.

HHS no descarta tener una colaboración contínua

El HHS informó que Estados Unidos ha suspendido por completo toda financiación hacia la OMS y que el personal y los contratistas vinculados a la organización han sido llamados a regresar. Además, Estados Unidos ha dejado de participar de manera oficial en los comités, órganos de dirección, estructuras de gobernanza y grupos técnicos patrocinados por la organización.

Sin embargo, el HHS indicó que aún existe la posibilidad de seguir colaborando. Al ser consultado sobre si Estados Unidos participará en una próxima reunión organizada por la OMS para definir las composiciones de las vacunas contra la gripe del próximo año, la administración mencionó que aún se encuentran en conversaciones sobre este tema.

Por otro lado, la entidad recordó que la OMS nunca reconoció lo que el gobierno estadounidense considera errores cometidos durante la pandemia de COVID-19. Aseguró que la organización retrasó la declaración de emergencia de salud pública mundial, lo que, según Estados Unidos, costó valiosas semanas mientras el virus continuaba su propagación.