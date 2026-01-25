Claudia Sheinbaum defiende la soberanía de México tras amenazas de Donald Trump: "Nunca nos subordinamos"

Sheinbaum respondió a las declaraciones de Trump sobre su idea de realizar operaciones militares en México. | AFP | Yuri Cortez

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el sábado, en un evento público en el estado de Tamaulipas, en la frontera norte del país, que, en una clara indirecta a Estados Unidos, su país "negocia" con sus vecinos, pero que, pese a todo, no se subordinan ante nadie.

El Gobierno de Donald Trump afirmó, después del ataque militar a Venezuela, que podría realizar una operación similar en México para poner fin al narcotráfico, golpeando directamente a los cárteles de la droga.

"México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano"

Sheinbaum, en una clara respuesta a la amenaza de su homólogo estadounidense de atacar militarmente su país por vía terrestre, afirmó que no lo permitirá. "Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La presidenta tiene claros sus principios", enfatizó.

"México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano... Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos", exclamó la mandataria, en la frontera norte del país.

Trump, en una entrevista publicada por The New York Post, afirmó que podría realizar una operación de ese calibre en "cualquier lugar", incluyendo México.

Relación entre México y EE. UU.

Durante la segunda administración de Donald Trump, quien demostró su carácter radical, México se ha mantenido con una postura abierta a las negociaciones y de colaboración entre ambos países, a pesar de los aranceles impuestos a inicios de 2025.

Como parte de estas acciones, el país tricolor envió una escuadra de 37 presos a Washington, los cuales formaban parte de la lista de los más buscados por Estados Unidos, incluyendo a Ryan James Wedding, narcotraficante y deportista canadiense presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Esta última detención se llevó a cabo durante la visita de Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a México para fortalecer las relaciones y el intercambio de información sobre seguridad.

Desde que Sheinbaum entró al poder en 2024, llevó a cabo, hasta la fecha, tres entregas de prisioneros a Estados Unidos, debido a que eran considerados "una amenaza real para la seguridad".