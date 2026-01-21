Esta entrega de reos es el tercer envío masivo en lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum. | Composición LR | AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en La Mañanera, confirmó que la entrega de 37 narcotraficantes a la justicia de EE. UU. fue por "decisión soberana", que parte a raíz de la política de seguridad nacional, y no por un acuerdo exclusivo del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"La mayoría… muchos de ellos son extraditables, pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México, no es que solo lo pidan y ‘ahí va’", señaló la mandataria.

Sheinbaum descarta pacto con Trump para entrega de narcos

El pasado martes, la presidenta Sheinbaum anunció la entrega de 37 miembros de organizaciones criminales a Estados Unidos, en un contexto donde Trump amenazó abiertamente a México sobre realizar una incursión terrestre para combatir el narcotráfico. Este proceso, según aclaró el ministro de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se basó en la Ley de Seguridad Nacional y "se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte".

Sin embargo, ante las especulaciones y cuestionamientos sobre si esta decisión habría sido por pedido directo de Trump, la mandataria aclaró que no respondía a una injerencia exterior y que la decisión se llevó a cabo tras analizar los intereses de México, en materia de seguridad.

"Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y es, en este caso, solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y es muy importante aclarar que la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que lo primero que busca es conveniencia para México", explicó Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria agregó que esta acción "es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera".

"La decisión se toma de esa manera"

La presidenta mexicana afirmó, previamente, que la entrega de los criminales se realizó "bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional" y que estos fueron llevados en aviones Hércules a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio —en Texas— y San Diego —en California—.

"Si es o no es importante, se colabora o no, se revisan los perfiles… la decisión se toma de esa manera", afirmó Sheinbaum, sobre este grupo de narcos enviados al país estadounidense. Según García Harfuch, durante la actual gestión, las cifras se elevan a 92 las personas que cometieron delitos de alto impacto y fueron enviadas a EE. UU.

Entre los narcotraficantes entregados resaltan Jorge Damián Román Figueroa, alias 'El Soldado' y líder de Los Malas-Mañas, y Pedro Inzunza Noriega, alias 'El Señor de la Silla'.