Neymar habría sido incluido en prelista de convocados de Carlo Ancelotti para la fecha FIFA con Brasil

El astro del Santos viene siendo seguido por la CBF, según la prensa brasileña. El DT incluso viajó para ver el próximo partido de su equipo, aunque 'Ney' no jugará por una fatiga muscular.

Neymar todavía no ha integrado una convocatoria de Carlo Ancelotti en el Scratch. Foto: composición de LR/AFP

El nombre de Neymar ha vuelto a sonar con fuerza en Brasil poco antes de conocerse la lista de convocados de Carlo Ancelotti para la fecha FIFA de marzo. De acuerdo con la prensa del país amazónico, 'Ney' figura en la nómina preliminar para los amistosos ante Francia y Croacia de fin de mes, una noticia que ilusiona a sus fanáticos con verlo de regreso en el equipo tras estar ausente por un tiempo considerable.

Según informó Globo, el futbolista del Santos está siendo "seguido de cerca" por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). De hecho, 'Carletto' viajó a Sao Paulo para presenciar el duelo entre el Peixe y Mirassol, pero el delantero quedó al margen del encuentro a manera de prevención debido a una fatiga muscular.

¿Neymar puede ser convocado para el Mundial 2026?

Este llamado a la lista provisional es un primer paso en el sueño de Neymar de volver a la Canarinha, aunque no le garantiza nada. Globo recordó cómo Ancelotti ya había preseleccionado al futbolista en una ocasión anterior, pero al final no quedó entre los elegidos.

No obstante, la inesperada lesión de Rodrygo hace un par de días podría terminar por favorecer al exjugador del Barcelona. El extremo del Real Madrid fue diagnosticado con una rotura de ligamentos, por lo cual ya es baja confirmada en lo que resta del año.

Con su ausencia, las chances de 'Ney' de ser llamado aumentan, pues ambos se desempeñan por la misma zona de ataque (banda izquierda). A sus 34 años, el astro está enfocado en volver al Scratch desde octubre del 2023, cuando una desafortunada lesión lo alejó de las canchas por varios meses.

Neymar lleva más de dos años sin jugar con la selección brasileña. Foto: AFP

¿Cuándo sale la lista de convocados de Brasil?

La lista de convocados para la siguiente fecha doble de amistosos se dará a conocer el lunes 16 de marzo, según Globo. En la relación también figuran Endrick, Vitor Roque, Rayan, entre otros.

