Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a tener cuidado ante incremento de delitos. | Freepik

La embajada de Estados Unidos en México sugirió a sus ciudadanos, tanto a quienes visitan el país como a quienes viven en él, extremar las precauciones al desplazarse o salir de casa durante las celebraciones de fin de año, debido al incremento de la actividad delictiva en estas fechas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, bajo el título 'Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México', la representación diplomática compartió una serie de recomendaciones orientadas a reducir riesgos y evitar delitos como robos, fraudes y secuestros mientras permanezcan en el territorio mexicano.

Las sugerencias de la embajada de Estados Unidos

Algunas de las recomendaciones clave de seguridad que la embajada de Estados Unidos dirigió a sus ciudadanos incluyen las siguientes:

Cuidar el hogar

Asegura puertas y ventanas antes de salir y activa el sistema de alarma siempre que sea posible.

Mantén fuera de la vista objetos de valor y utiliza luces o temporizadores para simular que la vivienda está ocupada.

Desplazarse con mayor cautela

Evita compartir en redes sociales tus planes de viaje o tu ubicación en tiempo real.

Difunde tu itinerario únicamente con familiares o personas de absoluta confianza.

Estar atentos en lugares públicos

Mantén la vigilancia en espacios con gran afluencia, como mercados o centros comerciales.

Lleva bolsos y mochilas bien cerrados y procura no exhibir artículos costosos.

Proteger el vehículo

Estaciona en zonas seguras y con buena iluminación.

No dejes objetos personales o de valor a la vista dentro del automóvil.

Los peligros del 'pishing'

La embajada también instó a los estadounidenses a mantenerse atentos frente a posibles estafas e intentos de 'pishing', y a comprobar siempre que los mensajes o enlaces sean legítimos antes de abrirlos. Entre las recomendaciones adicionales, sugirió llevar el teléfono celular con batería suficiente, tener a la mano los números de emergencia y ubicar previamente las salidas y zonas seguras cuando se encuentren en espacios públicos.

Asimismo, recordó que ante cualquier situación de emergencia los ciudadanos pueden comunicarse al +52 55-2579-2000 (opción 0). La representación diplomática señaló que, en los últimos años, ha emitido varias alertas de seguridad debido a los niveles de violencia e inseguridad registrados en distintas regiones del país.

México en el nivel 2 de seguridad

No es la primera vez que Estados Unidos emite advertencias de seguridad relacionadas con México. Hace poco, el gobierno de Trump ubicó a ocho destinos turísticos del país en el Nivel 2 de alerta, una categoría que si bien no implica cancelar viajes, sí recomienda mantener una mayor cautela, sobre todo durante la noche y al desplazarse fuera de las zonas hoteleras.

En esa misma línea, Canadá también lanzó recientemente un llamado a sus ciudadanos a “extremar precauciones” al visitar México. De acuerdo con el semáforo de su portal oficial, el gobierno canadiense colocó a 12 estados en nivel naranja y advirtió que, en varios destinos turísticos, es necesario actuar con especial cuidado debido a los elevados niveles de criminalidad y al riesgo de secuestros.