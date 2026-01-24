HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump afirma que EE.UU. tendrá soberanía sobre sus bases militares en Groenlandia tras preacuerdo con la OTAN

Trump ha señalado que Groenlandia es indispensable para la seguridad de Estados Unidos ante el creciente interés de Rusia y China en la región ártica.

Trump dijo que EE.UU. tendrá soberanía sobre sus bases militares en Groenlandia.
Trump dijo que EE.UU. tendrá soberanía sobre sus bases militares en Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con The New York Post que Washington tendrá soberanía sobre los terrenos donde se encuentren sus instalaciones militares en Groenlandia, basado en el preacuerdo alcanzado esta semana en el Foro de Davos (Suiza) con la OTAN.

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", comentó Trump al diario, sin dar más detalles sobre el acuerdo preliminar anunciado el miércoles, luego de la reunión entre el mandatario estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos.

Comparación con las bases británicas en Chipre

Después de anunciar ese acuerdo, Trump, quien había expresado su interés en anexar Groenlandia por razones de seguridad nacional, aseguró que no impondría aranceles a los ocho países que enviaron tropas a la isla y que criticaron su plan de tomar control del territorio autónomo.

Por otro lado, funcionarios mencionados por el diario The New York Times señalaron que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que siguen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla en 1960.

Trump también comentó que el acuerdo sería beneficioso para Estados Unidos, especialmente en cuanto al acceso a los recursos minerales de Groenlandia, aunque no ofreció más detalles al respecto.

A la espera de la respuesta de Dinamarca

Trump sostuvo que en unas dos semanas se sabrá la respuesta de las autoridades danesas sobre el plan acordado con la OTAN en Davos (Suiza) para resolver la situación de Groenlandia.

Cuando los periodistas le preguntaron si Copenhague estaba de acuerdo con lo discutido entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente estadounidense respondió. "Creo que a todos les gusta (el preacuerdo)…Ya les contaré en unas dos semanas".

"Podemos hacer lo que queramos, podemos decantarnos por lo militar, podemos hacer lo que queramos, y se está negociando, y veremos qué pasa. Creo que será bueno", añadió el republicano, quien desde su regreso al poder ha señalado que Groenlandia es crucial para la seguridad estadounidense, debido al creciente interés de Rusia y China en la región ártica.

Renegociación del acuerdo de defensa de 1951

Estados Unidos y Dinamarca acordaron renegociar el acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia. Según fuentes cercanas a las conversaciones, las negociaciones buscarán reforzar la seguridad en el Ártico con una mayor participación de los países de la OTAN. Sin embargo, no se discutió la posibilidad de instalar bases estadounidenses en Groenlandia bajo soberanía de EE. UU.

Este acuerdo, firmado durante la Guerra Fría, permitió a Estados Unidos tener acceso a bases militares en Groenlandia, lo que es clave para el control estratégico del Ártico. La renegociación busca actualizar este acuerdo en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales, especialmente con la presencia de Rusia y China en la región.

