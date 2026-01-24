Delcy Rodríguez revela que EE. UU. le dio 15 minutos tras captura de Maduro para cumplir sus demandas o “nos matarían”, según The Guardian

Un video filtrado revela las declaraciones de Delcy Rodríguez sobre la captura de Nicolás Maduro por el ejército de EE. UU. y las amenazas recibidas por líderes del régimen venezolano. | Foto: AFP

Un video filtrado revela las declaraciones de Delcy Rodríguez sobre la captura de Nicolás Maduro por el ejército de EE. UU. y las amenazas recibidas por líderes del régimen venezolano. | Foto: AFP

Un video filtrado divulgado por The Guardian revela declaraciones de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre las horas posteriores a la captura de Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos. En la grabación, la nueva líderesa del régimen asegura que Washington dio a los principales líderes del régimen apenas 15 minutos para aceptar sus exigencias, bajo amenaza de muerte.

El material, grabado en una reunión privada con funcionarios e influenciadores afines al chavismo, ofrece una mirada inédita a la crisis interna del poder en Venezuela tras el operativo estadounidense. Según el diario británico, el video muestra la lucha desesperada del régimen por contener el impacto político de la caída del exdictador y mantener el control del relato público.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros provenientes de 3 empresas estatales de Venezuela en Bulgaria

La amenaza tras la captura de Maduro

En el audio difundido, Rodríguez afirma que las advertencias comenzaron “desde el primer minuto” de la captura del mandatario. “Nos dieron a Diosdado, a Jorge (hermano) y a mí 15 minutos para responder, o nos matarían”, se escucha decir a la dirigente, quien asumió el poder tras la operación militar. Según su relato, las tropas estadounidenses incluso les comunicaron inicialmente que Maduro y su esposa habían sido asesinados.

Rodríguez sostuvo que ella y otros altos dirigentes respondieron que estaban dispuestos a “compartir la misma suerte”, aunque reconoció que finalmente optó por cooperar ante lo que describió como un escenario de “amenazas y chantaje constantes”. “Mi prioridad era preservar la paz, rescatar a nuestros rehenes y preservar el poder político”, afirmó durante la reunión, de acuerdo con The Guardian.

PUEDES VER: Estados Unidos vincula al hijo de Maduro con presuntas reuniones con las FARC en Colombia para coordinar rutas de armas y cocaína

El control del mensaje y las dudas sobre la versión oficial

El video, reportado inicialmente por el colectivo periodístico La Hora de Venezuela y verificado por el medio británico, expone el temor del chavismo a ser acusado de traición tras la salida de Maduro. En la grabación, el entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, pide unidad y advierte sobre “rumores e intrigas” que podrían fracturar al movimiento desde dentro.

Analistas consultados por The Guardian ponen en duda la veracidad literal de la amenaza descrita por Rodríguez. La historiadora y politóloga Margarita López Maya señaló que el relato podría formar parte de una narrativa destinada a cohesionar a la base chavista. “Todos saben que la salida de Maduro solo pudo haber ocurrido con complicidad interna”, afirmó. Además, sugirió que el énfasis en la coacción externa busca justificar la cooperación con Washington y ganar tiempo para preservar el poder.