Luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Miguel Díaz-Canel aprobó "planes y medidas" para declarar el Estado de Guerra en Cuba. Sin brindar detalles, el Consejo de Defensa Nacional anunció que se activó el aparato de emergencia en cumplimiento con la denominación "Guerra de todo el pueblo".

La administración de Díaz busca replicar una estrategia inspirada en una doctrina militar de los años ochenta bajo el mandato de Fidel Castro, con el fin de impulsar la movilización general de la población y reforzar la estructura militar para enfrentar una "posible agresión externa". La medida se produjo después de que 32 militares cubanos perdieran la vida durante la intervención estadounidense en Caracas.

TE RECOMENDAMOS ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

Cuba busca declarar el Estado de Guerra

Los medios estatales detallaron que el plan para declarar el Estado de Guerra fue aprobado el sábado 17 de enero de 2026 durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, una entidad encargada de asumir el control de Cuba durante desastres naturales o conflictos armados. La medida busca incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y la "cohesión de los órganos de dirección y del personal".

Desde el derrocamiento de Nicolás Maduro y la muerte de militares cubanos en Venezuela, el régimen de Díaz intensificó los ataques verbales contra Estados Unidos e intentó movilizar a la población mediante actos de reafirmación y marchas de corte nacionalista.

El anuncio de un Estado de Guerra marca un nuevo episodio en la política de tensión constante que caracteriza al gobierno cubano, que emplea la confrontación como herramienta para aferrarse al poder y suprimir el descontento interno.

Tensión entre Cuba y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Durante un acto oficial, el presidente Miguel Díaz-Canel negó la posibilidad de cualquier concesión política con Estados Unidos. "No hay rendición ni claudicación posible", dijo el mandatario, quien en los últimos días participó en actividades públicas reservadas para estados de guerra o emergencia."No nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos", expresó.

En respuesta, la administración de Donald Trump dejó claro que Cuba no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela. Además, el líder republicano responsabilizó a La Habana de garantizar la seguridad de Maduro y Hugo Chávez a cambio de recursos estratégicos.