Delcy Rodríguez, como presidenta interina de Venezuela, informó que 626 personas han sido excarceladas en su país, y anunció que se comunicará con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para pedirle que su oficina compruebe oficialmente la lista de quienes han salido en libertad, en medio de críticas por la falta de transparencia, cifras que no coinciden y protestas de familiares frente a centros de detención.

Rodríguez rechazó las acusaciones de organizaciones sociales y de los propios familiares que cuestionan cómo se están llevando a cabo estas excarcelaciones, un proceso anunciado el 8 de enero por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. “Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, añadió.

Rodríguez pide dejar de "mentirle al pueblo venezolano"

Rodríguez expresó su descontento por quienes aseguran que no ha sido transparente con la cifra de venezolanos liberados. “Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano, nos ha llevado a un costo altísimo para los niños, para las niñas, para nuestra juventud, para quienes tuvieron que sufrir el horror de una agresión militar”, en referencia a la agresión militar del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Asimismo, hizo un llamado a que la política se ejerza con responsabilidad y seriedad.

La petición de Rodríguez de involucrar a la ONU tiene como objetivo establecer un mecanismo externo que verifique lo que el Ejecutivo ha reportado hasta ahora, ya que ese proceso de excarcelaciones ha sido controlado únicamente por el Gobierno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya tiene presencia técnica en Venezuela y ha documentado anteriormente temas como detenciones arbitrarias y limitaciones a las garantías judiciales.

Al mismo tiempo, la actual presidenta venezolana planteó la apertura de un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a quienes comparten sus ideas como a quienes tienen posiciones distintas. Encomendó a su hermano, presidente de la Asamblea Nacional, organizar este encuentro y recalcó que sea un proceso guiado por los propios venezolanos, sin injerencias externas. La iniciativa se presentó como parte de un programa de convivencia y paz, con un plan inicial de acción de 100 días.

La polémica en torno a los presos políticos

Hace dos semanas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se llevaría a cabo un proceso para liberar a una cantidad importante de personas, aunque no especificó quiénes serían ni cuántas exactamente. Más adelante dijo que había listas de los excarcelados, pero esas listas aún no se han hecho públicas.

Desde entonces, decenas de familiares se han reunido frente a los centros de detención buscando información sobre sus seres queridos. Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales han criticado la falta de transparencia y los retrasos en el procedimiento. Por ejemplo, el Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una agrupación opositora, han señalado que entre el 8 de enero y ahora se han liberado entre 154 y 170 personas, según sus respectivos conteos.

Este viernes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que también se han excarcelado personas cuyos casos no habían sido divulgados públicamente. Por su parte, el Foro Penal afirma que todavía quedan 780 presos por liberar, mientras que la PUD calcula que hay más de 942 personas encarceladas que deberían ser consideradas en el proceso.

Yerno de opositor Edmundo González fue liberado

Durante la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026, el régimen de Delcy Rodríguez liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien fue condenado a 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. La excarcelación fue confirmada por Mariana González, hija del excandidato presidencial y del expreso político.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y más de un año padeciendo una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa. Ha sido una lucha estoica y muy dura durante todo este tiempo", escribió Mariana en la red social X. La cónyuge de Tudares agradeció al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por hacer seguimiento al caso.