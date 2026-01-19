HOYSuscripcion LR Focus

Estados Unidos vincula al hijo de Maduro con presuntas reuniones con las FARC en Colombia para coordinar rutas de armas y cocaína

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Nicolás Ernesto Maduro Guerra usaba los aviones de Petróleos de Venezuela para transportar grandes cantidades de droga.

Estados Unidos indicó que Nicolás Ernesto Maduro Guerra pactó con las FARC el transporte de drogas por seis años.
Estados Unidos indicó que Nicolás Ernesto Maduro Guerra pactó con las FARC el transporte de drogas por seis años. | Composición LR

Un escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) al que tuvo acceso el medio venezolano NTN24 informó que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del exdictador Nicolás Maduro, se reunió con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Medellín para coordinar el traslado de cargamentos de armas y cocaína. El encuentro se concretó en 2020.

El DOJ también indicó que Nicolás Maduro Guerra tiene un rol fundamental en la estructura criminal del Cártel de los Soles, una organización considerada por Washington como terrorista. La Casa Blanca asegura que el líder de la mencionada red criminal sería el expresidente Maduro. "Maduro Guerra también discutió el pago a las FARC con armas en relación con los cargamentos de cocaína", detalló el texto.

Estados Unidos vincula al hijo de Nicolás Maduro con presuntas reuniones con las FARC en Colombia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseveró en el documento que la reunión entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra y las FARC sirvió para establecer rutas para transportar cocaína y armas a través de Colombia.

"Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos", dice el documento.

Asimismo, el escrito de acusación del DOJ precisó que el acuerdo de transportar drogas y armas era "durante los siguientes seis años, hasta aproximadamente 2026".

Estados Unidos advierte que Maduro Guerra usaba aviones para transportar drogas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos puntualizó que Maduro Guerra llegaba a la Isla Margarita en aviones de Petróleos de Venezuela. Agregó que, en ese lugar, los aviones se cargaban con grandes cantidades de droga. Esto demostraría el uso de la empresa petrolera venezolana para el tráfico de drogas del Cártel de los Soles.

"El acusado visitaba la Isla Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en avión Falcón 900, propiedad de Pdvsa", detalla el documento. "El avión se cargaba con grandes paquetes que, según entendía el capitán, eran drogas. Maduro Guerra, en una ocasión, afirmó que el avión podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos", explicó el DOJ. De acuerdo con la justicia norteamericana, el hijo del exdictador Nicolás Maduro podría enfrentar una pena de cadena perpetua en Estados Unidos.

