Un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones alerta sobre el uso del celular al conducir en Lima. Un 19,4 % de jóvenes entre 18 y 25 años realiza esta práctica peligrosa. | SAT

Un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones alerta sobre el uso del celular al conducir en Lima. Un 19,4 % de jóvenes entre 18 y 25 años realiza esta práctica peligrosa. | SAT

Un reciente informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advierte sobre comportamientos de alto riesgo entre conductores en Lima Metropolitana. El estudio revela que uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 25 años utiliza el celular mientras maneja, una práctica que incrementa significativamente la probabilidad de accidentes.

El reporte, elaborado por la Dirección de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, observó a 6.030 personas en vehículos particulares y de transporte en siete intersecciones de alto flujo de la capital. En total, el 6,3 % fue visto manipulando el teléfono al conducir, cifra que se eleva al 19,4 % entre los más jóvenes.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Más accidentes

Para Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, “cualquier cosa que genere distracción incrementa el riesgo de verse involucrado en un siniestro vial y puede tener consecuencias fatales para quien está al volante, sus acompañantes o terceros”, señaló.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La especialista advirtió que el teléfono resulta particularmente agravante porque capta la atención del conductor durante la actividad, lo que reduce su capacidad de reacción ante situaciones imprevistas en la vía.

Principales hallazgos del MTC

El informe también identificó que 12,1 % de individuos no respeta la luz roja del semáforo, un acto asociado a colisiones en intersecciones. Asimismo, aunque el 95,8 % utiliza cinturón de seguridad, el porcentaje disminuye a 81,9 % en copilotos y cae drásticamente en los asientos traseros, donde solo el 2,7 % de pasajeros lo usa.

Alegre consideró que estas prácticas responden tanto a una normalización social de las infracciones como a déficits en la fiscalización. “Hay una normalización de que esto no es un problema y también falta exigencia de cumplimiento normativo. Si las sanciones no se aplican o pueden evitarse, las personas no incorporan la necesidad de cambiar su comportamiento”, explicó.

En Perú, está prohibido utilizar el dispositivo móvil mientras se conduce, ya que se considera una falta grave (código G18b). La multa es de S/ 396 (equivalente al 8% de una UIT) y la acumulación de 30 puntos en el récord del chofer. Esta norma también aplica si el vehículo está temporalmente detenido.

La especialista añadió que el problema también está vinculado a factores estructurales de la movilidad urbana en la sociedad limeña. “Tenemos una ciudad pésimamente diseñada para el transporte. El estrés que genera el tráfico en la capital también influye en las actitudes incorrectas”, advirtió.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.