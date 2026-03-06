Juliaca: asesinan a dos jóvenes a plena luz del día frente a sede del Poder Judicial

Crimen ocurrió al mediodía contra jóvenes que estaban sentados en una banca de la plaza. Foto: Cinthia Alvarez - La República.

Crimen ocurrió al mediodía contra jóvenes que estaban sentados en una banca de la plaza. Foto: Cinthia Alvarez - La República.

Una escena de violencia sacudió este viernes 6 de marzo a la ciudad de Juliaca , cuando un ataque a balazos dejó dos jóvenes fallecidos en la plaza Zarumilla, ubicada frente a la sede del Poder Judicial y a pocos metros del cuartel del Ejército. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, generando pánico entre comerciantes, transeúntes y trabajadores que se encontraban en la zona.

Según testigos, un sujeto, presunto sicario armado, se acercó a dos jóvenes que se encontraban sentados en una de las bancas de la plaza y, sin mediar palabra, abrió fuego contra ellos. Los disparos rompieron la tranquilidad del lugar y provocaron que decenas de personas corrieran para ponerse a salvo, mientras que el atacante escapaba rápidamente del lugar.

Los transeúntes indicaron que se escucharon al menos tres detonaciones. Uno de los jóvenes falleció de manera instantánea en la banca donde estaba sentado. Fue identificado como Jhon Grimaldo Hancco Chambi, de 31 años de edad

La segunda víctima fue identificada como Nilton Roseno Vera Chulluncuy de 25 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después de su ingreso al nosocomio.

Investigan móvil

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad del crimen y la forma directa en que actuó el agresor. Este hecho ha generado preocupación entre la población, ya que ocurrió en una zona céntrica y altamente transitada.

Tras conocerse el atentado, efectivos de la Policía y peritos de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, mientras representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias.

Capturaron a presuntos responsables

Paralelamente, agentes de la Unidad de Emergencia (UNEME) de la Policía Nacional ejecutaron un plan cerco para ubicar a los responsables, quienes habrían huido a bordo de una camioneta blanca marca Mazda con placa ARU-500.

La intervención se concretó en la vía hacia Caminaca, a la altura de la avenida Maravillas, salida a Cusco. Durante la fuga, el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico, lo que facilitó que los agentes lograran interceptar y detener a los sospechosos.

El fiscal a cargo del caso, Raúl Quilla Faijó, informó que los detenidos fueron identificados como Jhonatan Edwin Gonzales Quispe (27), natural de Ayaviri, y Oliver Odid Pérez Vargas (34), natural de Putina, este último propietario de la camioneta.

Hallaron dos armas

Durante la inspección del vehículo se hallaron dos armas de fuego que serán sometidas a pruebas de homologación balística, para determinar si fueron utilizadas en el doble crimen. Mientras tanto, vecinos señalaron que la ciudad de Juliaca atraviesa una preocupante ola de inseguridad y exigen que se intervenga con urgencia.