Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial por el partido del Buen Gobierno, cuestionó las leyes procrimen (Ley 32108) que fueron aprobadas por el Congreso de la República en agosto del 2024. De acuerdo al exministro de Defensa, las normas aprobadas "dificultan la acción de la justicia frente a la criminalidad".

Nieto Montesinos mencionó en una entrevista en RPP que, de ser elegido como presidente del Perú, derogará las leyes procrimen. Según el político, estas normativas no solo han fallado en su promesa de fortalecer el orden público, sino que han tenido un efecto contraproducente que se refleja en las estadísticas de inseguridad actuales.

TE RECOMENDAMOS REGRESA EL CUENTO DEL FRAUDE Y DANIEL URRESTI LIBERADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El candidato sostuvo que el marco legal vigente ha debilitado la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia frente a las organizaciones criminales. De hecho, señala que, en vez de facilitar los procesos legales y judiciales, obstruye el trabajo de las autoridades.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"O dificultan los tipos penales o dificultan la acción de la justicia frente a la criminalidad. Esas leyes no nos han hecho bien y se ve en la criminalidad. No se ha incrementado la criminalidad en los últimos años solo porque los criminales son más malos, sino porque las autoridades no están teniendo la suficiente fuerza", indicó.

Asimismo, señaló que las leyes procrimen parecen ser un marco legal que parece proteger más al investigado que a la víctima. Entre los principales problemas que se han tenido con estas normas se encuentran los cambios de protocolos de allanamientos y la modificación de la definición de crimen organizado.

"Una de ellas tiene que ver con la modificación del tipo penal de crimen organizado; se le ha hecho más difícil de aplicar. Por tanto, eso tiene que ser cuando menos revisado. Yo digo derogado, pero cuando menos revisado. La otra tiene que ver con el tema de los allanamientos, en donde tiene que haber una serie de procedimientos previos, que en la práctica le avisan al delincuente: 'Oye, voy a ir a intervenirte'", explicó.

PUEDES VER: Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Leyes procrimen modificaron el Código Penal y la Ley contra el Crimen Organizado

Las leyes procrimen modificaron al Código Penal y a la Ley n.º 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), las cuales afectaron la eficacia de la fiscalía y los derechos de los investigados. Estas modificaciones se concentran en tres áreas neurálgicas del sistema de justicia.

La primera se refiere a la reclimatización del concepto de 'Organización Criminal' que actualmente exige que el grupo tenga una estructura compleja y que su fin sea obtener un beneficio económico directo. Esto excluye de la ley de crimen organizado a delitos políticos o de índole social que antes podían ser procesados bajo este marco.

La segunda modificación polémica tiene que ver con el proceso de allanamientos, el cual obliga a que los registros domiciliarios se realicen con la presencia del abogado defensor del investigado desde el minuto uno. Si el abogado no llega, se debe esperar a un defensor público, lo que, según el Ministerio Público, elimina el "factor sorpresa" indispensable en estas diligencias.

El tercer cambio responde al reajuste de las penas y las condiciones para la prisión preventiva, lo cual eleva la valla probatoria para que un juez dicte reclusión efectiva antes de un juicio.