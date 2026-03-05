CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

En una jornada marcada por la tensión y el debate técnico-legal, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) determinó que el actual Comité Electoral permanecerá en su cargo y continuará con el proceso electoral para nombrar al representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y avalar la segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto. Esto ocurre tras una sesión extraordinaria convocada específicamente para evaluar la remoción de sus integrantes, una propuesta que finalmente quedó fallida tras desestimarse el caso en plena asamblea por la Junta de Vigilancia.

Durante la sesión, Delia Muñoz denunció una "constante injerencia" de la Junta de Vigilancia, permitida —según afirmó— por la Junta Directiva, y exigió respeto a la autonomía del Comité Electoral. Frente a esto, el decano del CAL, Raúl Canelo, rechazó tajantemente las acusaciones: "No hay injerencia, nunca ha habido ni habrá; no es nuestra forma de actuar", replicó.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Respecto a las demandas presupuestales del Comité Electoral, Canelo desmintió que los fondos estén retenidos arbitrariamente. Aclaró que los desembolsos se han realizado conforme a los requerimientos del comité y que el saldo restante permanece en las cuentas bancarias institucionales. "Es falso que el dinero esté en mis bolsillos", enfatizó ante la asamblea.

Junta de Vigilancia retiró pedido de remover al Comité Electoral

El Magíster Dennis Noe Icochea Florian, presidente de la Junta de Vigilancia del CAL, retiró del punto de agenda de la Sesión Extraordinaria su pedido de remover a los representantes del Comité Electoral (Tania Paliza, Delia Muñoz y Carlos Pérez) con el fin de dar prioridad al proceso electoral y solicitó que se envíen a los actuados al comité de ética profesional y a la dirección de defensa gremial.

Al respecto, La República se comunicó con el Decano Canelo, quien mencionó que, tras desestimarse el pedido de la Junta de Vigilancia, no hubo votos; y se permitió que el Comité Electoral quede incólume para que cumpla sus funciones y siga con el proceso electoral en la CAL.

"En la asamblea, la Junta de Vigilancia dijo que, por gobernabilidad y por continuar con este problema, aun cuando hay un montón de dificultades administrativas, ellos lo que piden es que todos los expedientes y todas estas molestias pasen a ser de conocimiento de los órganos que correspondan, llámese Ética, llámese Defensa Gremial, para que actúe de acuerdo a su atribución. Entonces, si la Junta de Vigilancia retira su pedido, bueno, ya no había nada que votar; el pedido de separación fue retirado y en consecuencia continúa este Comité Electoral, sin perjuicio de las acciones administrativas que se tomarán oportunamente. Ese es el estatus en este momento del Comité Electoral", señaló.

Asimismo, precisó que aún no se ha decidido citar al Comité Electoral ante Ética o Defensa Gremial; no obstante, aclaró que esto no impide que dichos órganos actúen de oficio. "Si encuentran que ha habido alguna irregularidad o algún perjuicio a los agremiados, con toda razón podrían actuar", sentenció.

Asimismo, Canelo indicó en la sesión extraordinaria que hará llegar un informe, en primer lugar, a la Junta de Vigilancia de lo que considera que no ha sido normal en el desarrollo del comité electoral.

"Primero porque hay dos fechas, lo cual origina una tercera para el desempate, lo cual genera costos grandes al CAL; luego, ¿cómo es que llega un contrato un viernes a las 5:00 p. m.? Eso es irregular, y así todos los actos que hemos trabajado se han hecho de forma muy tardía, por ejemplo, la publicación de los lugares de votación, las mesas y ubicaciones. Se les pedía, por parte de la oficina de prensa, que dieran la información, pero no lo hicieron. Recién lo hicieron el sábado (27) en la noche, un día antes de las votaciones del domingo. Eso es inaudito. Así podemos señalar múltiples irregularidades, y eso no es un tema electoral en sí, sino uno administrativo que cualquier persona tiene que observar", comentó.

Delia Muñoz informó que el proceso electoral continúa en la CAL

La jurista Delia Muñoz señaló en una entrevista a Canal N que la iniciativa para remover al Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima paralizó las etapas de tachas e impugnaciones, al darse en medio de dos procesos eleccionarios en curso. Sin embargo, indicó que tras desestimarse el pedido, seguirán con el cronograma para finalizar las elecciones.

"Se desinfló la tacha al Comité Electoral. Todo continúa y no estamos fuera del plazo porque cuando tomamos conocimiento de la asamblea... nosotros modificamos el cronograma electoral hasta el viernes 6 de marzo para hacer las proclamaciones; en consecuencia, todo está en orden y tendremos que tomar las decisiones correspondientes para notificar", agregó.

Al respecto, en conversación con este medio, el Decano señaló que quedó infundado el pedido de nulidad de la elección de Gunther Gonzáles Barrón ante el jurado, por lo que indicó que "solo queda la proclamación de Gunther Gonzáles".

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La República, el Órgano electoral declaró válida la votación y participación de los candidatos Willy Ramírez Chávarry, Pedro Antonio Martínez Letona y Gunther Hernán Gonzáles Barrón, en el Proceso Electoral, para elegir al representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Lima.

Asimismo, señaló que el candidato Gunther Gonzáles tiene una multa ascendente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria – UIT, que a la fecha asciende a la suma de S/.5,500.00, la que debe ser cancelada en un plazo no mayor de 24 horas desde el 4 de marzo, fecha en que salió el comunicado.