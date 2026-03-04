HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Escándalo en Loreto: candidatos sentenciados mientras avanza crimen | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Sporting Cristal vs Carabobo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por la Copa Libertadores

Tras ganar 1-0 en Venezuela, el equipo dirigido por Paulo Autuori buscará como local su clasificación a fase de grupos. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.

Yoshimar Yotún marcó el gol para la victoria sobre Carabobo de la ida. Foto: Sporting Cristal
Yoshimar Yotún marcó el gol para la victoria sobre Carabobo de la ida. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal ganó el primer 'round' de la serie contra Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. En Venezuela, el equipo rimense se llevó un gran triunfo por 1-0 que le da la ventaja en el marcador global. Ahora, los dirigidos por Paulo Autuori buscarán cerrar en condición de locales la tan ansiada clasificación a fase de grupos del certamen continental.

Para este segundo compromiso, el elenco cervecero se mudará al estadio Alejandro Villanueva, recinto propiedad de Alianza Lima, debido a los incidentes ocurridos en el Miguel Grau del Callao, donde se jugó el encuentro de la ronda anterior.

PUEDES VER: Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: 'Se lo dedico a mi gente'

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de vuelta?

La revancha entre Cristal y Carabobo está programada para disputarse exactamente en una semana, el miércoles 11 de marzo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo el partido de vuelta?

En territorio peruano, el juego entre celestes y granates empezará a las 5.00 p. m. Para la región venezolana, se podrá seguir desde las 6.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal ESPN (en Perú) y ESPN 2 (en Venezuela). Además, podrás verlo vía streaming desde la plataforma Disney Plus, en su plan Premium.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar 'condiciones que protejan al club'

lr.pe

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar?

Para clasificar a la fase de grupos, a Sporting Cristal le basta con un empate, por cualquier marcador. Una victoria también le sirve, sin importar la diferencia por la que la obtenga, mientras que una derrota lo complicará: si pierde por un gol, irán a penales, pero si cae por dos o más tantos, quedará eliminado y tendrá que conformarse por jugar Copa Sudamericana.

Notas relacionadas
Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Sin Maxloren Castro ni 'Santi' González: la alineación titular de Sporting Cristal para enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores

Sin Maxloren Castro ni 'Santi' González: la alineación titular de Sporting Cristal para enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

Partido Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO HOY por Copa Sudamericana 2026 vía ESPN

Cura es denunciado por presuntos tocamientos indebidos en confesionario: fue detenido en parroquia de San Borja

Deportes

Partido Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO HOY por Copa Sudamericana 2026 vía ESPN

Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

Harry Maguire, defensa del Manchester United y la selección inglesa, fue condenado a 15 meses de prisión suspendida

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

CAL: suspenden proceso electoral y retrasan designación de representante de los abogados ante el JNE

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresista Milagros Jáuregui por exponer a menores

Planes de gobierno de cinco partidos presentan más del 90% de contenido generado por IA, según análisis de Pangram

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025