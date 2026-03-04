Yoshimar Yotún marcó el gol para la victoria sobre Carabobo de la ida. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal ganó el primer 'round' de la serie contra Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. En Venezuela, el equipo rimense se llevó un gran triunfo por 1-0 que le da la ventaja en el marcador global. Ahora, los dirigidos por Paulo Autuori buscarán cerrar en condición de locales la tan ansiada clasificación a fase de grupos del certamen continental.

Para este segundo compromiso, el elenco cervecero se mudará al estadio Alejandro Villanueva, recinto propiedad de Alianza Lima, debido a los incidentes ocurridos en el Miguel Grau del Callao, donde se jugó el encuentro de la ronda anterior.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de vuelta?

La revancha entre Cristal y Carabobo está programada para disputarse exactamente en una semana, el miércoles 11 de marzo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo el partido de vuelta?

En territorio peruano, el juego entre celestes y granates empezará a las 5.00 p. m. Para la región venezolana, se podrá seguir desde las 6.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal ESPN (en Perú) y ESPN 2 (en Venezuela). Además, podrás verlo vía streaming desde la plataforma Disney Plus, en su plan Premium.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar?

Para clasificar a la fase de grupos, a Sporting Cristal le basta con un empate, por cualquier marcador. Una victoria también le sirve, sin importar la diferencia por la que la obtenga, mientras que una derrota lo complicará: si pierde por un gol, irán a penales, pero si cae por dos o más tantos, quedará eliminado y tendrá que conformarse por jugar Copa Sudamericana.